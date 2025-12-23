Россия подняла в небо МиГ-31К 23 декабря

В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К
Дата публикации 23 декабря 2025 06:40
Воздушную тревогу почти по всей Украине объявили прямо сейчас, утром 23 декабря. Причиной сигнала стала угроза дронов и взлет самолетов МиГ-31К.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 06:33.
Также добавим, что перед этим в Киеве уже работали силы ПВО, поскольку над столицей фиксируют ударные дроны россиян.
Новость дополняется...
