Россия подняла в небо МиГ-31К 23 декабря

Воздушную тревогу почти по всей Украине объявили прямо сейчас, утром 23 декабря. Причиной сигнала стала угроза дронов и взлет самолетов МиГ-31К.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Масштабная тревога в Украине утром 23 декабря

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 06:33.

Также добавим, что перед этим в Киеве уже работали силы ПВО, поскольку над столицей фиксируют ударные дроны россиян.

