Відео

В України є резерви для відновлення енергетики — деталі

В України є резерви для відновлення енергетики — деталі

Дата публікації: 21 грудня 2025 11:14
В України є обладнання для відновлення енергетики — заява Лапенко
Ремонт електросистеми. Фото: ДТЕК

Експертка з енергетики Олена Лапенко заявила, що в України є резерви для відновлення енергетики. За її словами, країна має втричі більше обладнання, ніж у 2022 році.

Про це Олена Лапенко розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Відновлення енергетики в Україні

Лапенко зауважила, що відновлення триває. 

"У нас дуже багато, у нас три рази більший резерв обладнання є, ніж станом на 2022 рік, але нам потрібен час для цього", — каже вона.

За її словами, якщо не буде ударів, то Україні вдасться щось відновити. Водночас очікуються морози, тому споживання підвищиться.

"Тому цей баланс, ми відновлюємось і більше споживаємо в морози, воно буде те саме, що ми маємо зараз. Це такий сценарій, я б назвала його навіть оптимістичним", — додала експертка з енергетики.

Нагадаємо, Лапенко пояснила, скільки часу потрібно для відновлення підстанцій після російських ударів.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповів, що потрібно для зменшення обсягів відключення світла.

війна Україна електропостачання морози енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
