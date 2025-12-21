В України є обладнання для відновлення енергетики — заява Лапенко

В України є резерви для відновлення енергетики — деталі
Експертка з енергетики Олена Лапенко заявила, що в України є резерви для відновлення енергетики. За її словами, країна має втричі більше обладнання, ніж у 2022 році.
Про це Олена Лапенко розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Відновлення енергетики в Україні
Лапенко зауважила, що відновлення триває.
"У нас дуже багато, у нас три рази більший резерв обладнання є, ніж станом на 2022 рік, але нам потрібен час для цього", — каже вона.
За її словами, якщо не буде ударів, то Україні вдасться щось відновити. Водночас очікуються морози, тому споживання підвищиться.
"Тому цей баланс, ми відновлюємось і більше споживаємо в морози, воно буде те саме, що ми маємо зараз. Це такий сценарій, я б назвала його навіть оптимістичним", — додала експертка з енергетики.
