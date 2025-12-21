Видео
Главная Новости дня В Украины есть резервы для восстановления энергетики — детали

В Украины есть резервы для восстановления энергетики — детали

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 11:14
В Украины есть оборудование для восстановления энергетики — заявление Лапенко
Ремонт электросистемы. Фото: ДТЭК

Эксперт по энергетике Елена Лапенко заявила, что у Украины есть резервы для восстановления энергетики. По ее словам, страна имеет втрое больше оборудования, чем в 2022 году.

Об этом Елена Лапенко рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Восстановление энергетики в Украине

Лапенко отметила, что восстановление продолжается.

"У нас очень много, у нас в три раза больший резерв оборудования есть, чем по состоянию на 2022 год, но нам нужно время для этого", — говорит она.

По ее словам, если не будет ударов, то Украине удастся что-то восстановить. В то же время ожидаются морозы, поэтому потребление повысится.

"Поэтому этот баланс, мы восстанавливаемся и больше потребляем в морозы, оно будет то же, что мы имеем сейчас. Это такой сценарий, я бы назвала его даже оптимистичным", — добавила эксперт по энергетике.

Напомним, Лапенко объяснила, сколько времени нужно для восстановления подстанций после российских ударов.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал, что нужно для уменьшения объемов отключения света.

война Украина электроснабжение морозы энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
