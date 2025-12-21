В Украины есть оборудование для восстановления энергетики — заявление Лапенко

Ремонт электросистемы. Фото: ДТЭК

Эксперт по энергетике Елена Лапенко заявила, что у Украины есть резервы для восстановления энергетики. По ее словам, страна имеет втрое больше оборудования, чем в 2022 году.

Об этом Елена Лапенко рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Восстановление энергетики в Украине

Лапенко отметила, что восстановление продолжается.

"У нас очень много, у нас в три раза больший резерв оборудования есть, чем по состоянию на 2022 год, но нам нужно время для этого", — говорит она.

По ее словам, если не будет ударов, то Украине удастся что-то восстановить. В то же время ожидаются морозы, поэтому потребление повысится.

"Поэтому этот баланс, мы восстанавливаемся и больше потребляем в морозы, оно будет то же, что мы имеем сейчас. Это такой сценарий, я бы назвала его даже оптимистичным", — добавила эксперт по энергетике.

