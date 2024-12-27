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В Україні й досі чути російську — Дробович назвав причину

27 грудня 2024 17:21
Катерина Османська - Редактор
Скільки українців розмовляють російською зараз
Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович. Фото: УНІАН
Катерина Османська - Редактор

Колишній голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що близько 30% українців залишаються неготовими повністю відмовитися від російської мови та культури. Навіть в умовах триваючої війни з Росією.  

Про це Дробович сказав в інтерв'ю для РБК-Україна.

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За словами Дробовича, ця група громадян продовжує сприймати російську мову та культурні надбання як частину власної ідентичності або побутового комфорту.  

Частково це пов'язано з історичним минулим, тривалою русифікацією та впливом російської культури на масову свідомість.  

Попри це, кількість тих, хто поступово відмовляється від споживання російського контенту та переходить на українську мову, зростає.  

Як відомо, в умовах повномасштабної агресії Росії Україна активізувала процеси деколонізації та дерусифікації. Значна частина українців свідомо відмовляється від російської мови, культурних продуктів і навіть побутових звичок, пов'язаних із Росією. Проте залишається частка населення, яка все ще вагається або не готова зробити цей крок.  

Дробович наголосив, що процес переходу на українську мову та культурну ідентифікацію потребує не тільки часу, а й державної підтримки та просвітницької роботи.  

Нагадаємо, український співак Володимир Дантес відкрито засудив батьків, які досі виховують дітей російською мовою. Через таку позицію його розкритикувала українська блогерка Ксюша Манекен, яка має відзнаку від ГУР.

Окрім того, днями Кабінет Міністрів України виключив білоруську та російську мови зі списку мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки та особливого захисту відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

російська мова українська мова мовний скандал культура війна в Україні

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