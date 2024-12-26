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Кремінь розповів, як в Україні виконують Закон про мову

26 грудня 2024 06:31
Галина Остаповець - Журналіст
Закон про мову - Кремінь розповів про виконання - новини
Тарас Кремінь. Фото: скріншот відео
Галина Остаповець - Журналіст

З початком війни і посиленням діяльності правозахисних організацій і установ, які забезпечують людські права, в Україні нарешті у повному обсязі почав виконуватися Закон про мову. Зокрема, було реалізовано 8 окремих статей, які стосуються українізації українського сегменту інтернету.

Про це Новини.LIVE розповів Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови.

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За його словами, мова про користувацькі інтерфейси та офіційні представництва державних органів, у тому числі й іноземних представництв та соціальних мереж. Разом з цим, із появою закону про медіа, виникло посилення вимог щодо реєстрації в Україні всіх субʼєктів. В іншому випадку вони будуть позбавлені права поширювати відповідну інформацію.

"Це величезна робота, якою ми завдячуємо ЗСУ та кожному громадянину, який свідомо переходить на українську мову, змінили налаштування і прибирають сторінки із недержавною мовою", — уточнив Кремінь.

У списку інших викликів, за його словами, все ще присутня проросійська пропаганда, яка може заходити в окремі інформаційні ресурси державною мовою.

"Частина з них не зареєстрована в Україні. З цього питання ми співпрацюємо із Уповноваженими, із Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення, з поліцією та СБУ. Адже дезінформація, пропаганда та ворожі наративи все ще трапляються", — підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, український співак Володимир Дантес відкрито засудив батьків, які досі виховують дітей російською мовою. Через таку позицію його розкритикувала українська блогерка Ксюша Манекен, яка має відзнаку від ГУР.

Окрім того, у вівторок, 24 грудня, Кабінет Міністрів України виключив білоруську та російську мови зі списку мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки та особливого захисту відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

російська мова Україна українська мова інтернет війна

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