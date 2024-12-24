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Уряд хоче виключити російську та білоруську мови з-під захисту

24 грудня 2024 18:19
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Російська та білоруська мови втратять захист в Україні — Уряд підтримав новий законопроєкт
Дівчина вивчає білоруську мову. Ілюстративне фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 24 грудня, Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, яким передбачено оновлення переліку мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки та особливого захисту відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. У документі білоруську та російську мови виключено зі списку.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За словами Мельничука, законопроєктом пропонується привести назву та положення ЗУ "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", а також положення Законів України "Про національні меншини (спільноти) України" та "Про медіа" у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, зокрема, слова "Європейська хартія регіональних мов або мов меншин" пропонується замінити словами "Європейська хартія регіональних або міноритарних мов".

"Також пропонується оновити перелік мов, до яких застосовуватиметься відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією. Зокрема, передбачено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит", — йдеться у повідомленні.

Для ухвалення змін законопроєкт має бути розглянутий і затверджений Верховною Радою.

Додамо, що Європейська хартія регіональних або міноритарних мов — це один із ключових законодавчих актів Ради Європи, спрямований на захист прав національних і етнічних меншин. Україна ратифікувала хартію у 2003 році.

На даний момент положення хартії охоплюють такі мови: білоруську, болгарську, гагаузьку, грецьку, єврейську, кримськотатарську, молдовську, німецьку, польську, російську, румунську, словацьку та угорську. У новому законопроєкті пропонується виключити білоруську та російську мови з цього списку.

Російська мова та білоруська мова в Україні
Повідомлення Мельничука в Telegram

Раніше мовний омбудсман Тарас Кремінь заявив, що цього року почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Зокрема, серед молоді та школярів кількість україномовних зменшилася.

А в місті Ковель Волинської області організували збір російських книжок. Їх планують переробити на туалетний папір.

Кабінет міністрів Білорусь російська мова уряд Росія мова

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