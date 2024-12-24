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Власть хочет исключить русский и белорусский языки из-под защиты

24 декабря 2024 18:19
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Российский и белорусский языки потеряют защиту в Украине — власть поддержала новый законопроект
Девушка учит белорусский язык. Иллюстративное фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 24 декабря, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым предусмотрено обновление перечня языков, к которым будет применяться режим поддержки и особой защиты в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков. В документе белорусский и русский языки исключены из списка.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Русский и белорусский языки потеряют защиту в Украине

По словам Мельничука, законопроектом предлагается привести название и положения ЗУ "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", а также положения Законов Украины "О национальных меньшинствах (общинах) Украины" и "О медиа" в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков. В частности, предлагается заменить слова "Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств" на "Европейская хартия региональных или миноритарных языков".

"Также предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией. В частности, предполагается, что в Украине положения Хартии будут распространяться на такие языки: болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит", — говорится в сообщении.

Для принятия изменений законопроект должен быть рассмотрен и утвержден Верховной Радой.

Добавим, что Европейская хартия региональных или миноритарных языков — это один из ключевых законодательных актов Совета Европы, направленный на защиту прав национальных и этнических меньшинств. Украина ратифицировала Хартию в 2003 году.

На данный момент положения Хартии распространяются на такие языки: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский. В новом законопроекте предлагается исключить из этого списка белорусский и русский языки.

Русский язык и белорусский язык в Украине
Сообщение Мельничука в Telegram

Ранее языковой омбудсман Тарас Кремень заявил, что в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации. В частности, среди молодежи и школьников количество украиноязычных уменьшилось.

А в городе Ковель Волынской области был организован сбор российских книг. Их планируют переработать на туалетную бумагу.

Кабинет министров Беларусь русский язык правительство Россия язык

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