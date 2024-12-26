Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Креминь рассказал, как в Украине выполняют языковый Закон arrow

Креминь рассказал, как в Украине выполняют языковый Закон

26 декабря 2024 06:31
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Закон о языке - Кремень рассказал об выполнении - новости
Тарас Креминь. Фото: скриншот видео
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

С началом войны и усилением деятельности правозащитных организаций и учреждений, обеспечивающих человеческие права, в Украине наконец-то в полном объеме начал выполняться Закон о языке. В частности, было реализовано 8 отдельных статей, касающихся украинизации украинского сегмента Интернета.

Об этом Новини.LIVE рассказал Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка.

Читайте также:

По его словам, речь идет о пользовательских интерфейсах и официальных представительствах государственных органов, в том числе и иностранных представительствах и социальных сетях.

Вместе с тем, с появлением закона о медиа возникло усиление требований к регистрации в Украине всех субъектов. В противном случае они будут лишены права распространять соответствующую информацию.

"Это огромная работа, которой мы обязаны ВСУ и каждому гражданину, который сознательно переходит на украинский язык, изменили настройки и убирают страницы с негосударственным языком", — уточнил Креминь.

В списке других вызовов, по его словам, все еще находится пророссийская пропаганда, которая может заходить в отдельные информационные ресурсы на государственном языке.

"Часть из них не зарегистрирована в Украине. По этому вопросу мы сотрудничаем с Уполномоченными, с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию, с полицией и СБУ. Ведь дезинформация, пропаганда и вражеские нарративы все еще имеют место",— подытожил омбудсмен.

Напомним, украинский певец Владимир Дантес открыто осудил родителей, до сих пор воспитывающих детей на русском языке. Из-за данной позиции его раскритиковала украинская блогерша Ксюша Манекен, имеющая отличие от ГУР.

Кроме того, во вторник, 24 декабря, Кабинет Министров Украины исключил белорусский и русский языки из списка языков, к которым будет применяться режим поддержки и особой защиты в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

русский язык Украина украинский язык интернет війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:53 Имущество родственников — как узнать, оставили ли вам наследство

07:49 ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке в Нусейрате

07:45 В Сирии сторонники Асада убили 14 полицейских, — Reuters

07:30 Обновил данные в ТЦК — глава УГКЦ о бронировании священников

07:15 Google забанила блокировщик рекламы uBlock Origin — чем заменить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла 70 тыс. грн на OLX

06:51 Оккупанты прорываются в Покровск — есть ли они в городе

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

Эксклюзив

06:31 Креминь рассказал, как в Украине выполняют языковый Закон

06:30 Цены на сою стремительно растут — стоимость зерновых в декабре

07:53 Имущество родственников — как узнать, оставили ли вам наследство

07:49 ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке в Нусейрате

07:45 В Сирии сторонники Асада убили 14 полицейских, — Reuters

07:30 Обновил данные в ТЦК — глава УГКЦ о бронировании священников

07:15 Google забанила блокировщик рекламы uBlock Origin — чем заменить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла 70 тыс. грн на OLX

06:51 Оккупанты прорываются в Покровск — есть ли они в городе

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

Эксклюзив

06:31 Креминь рассказал, как в Украине выполняют языковый Закон

06:30 Цены на сою стремительно растут — стоимость зерновых в декабре

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать