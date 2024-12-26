Закон о языке - Кремень рассказал об выполнении - новости

Тарас Креминь. Фото: скриншот видео

С началом войны и усилением деятельности правозащитных организаций и учреждений, обеспечивающих человеческие права, в Украине наконец-то в полном объеме начал выполняться Закон о языке. В частности, было реализовано 8 отдельных статей, касающихся украинизации украинского сегмента Интернета.

Об этом Новини.LIVE рассказал Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка.

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По его словам, речь идет о пользовательских интерфейсах и официальных представительствах государственных органов, в том числе и иностранных представительствах и социальных сетях.

Вместе с тем, с появлением закона о медиа возникло усиление требований к регистрации в Украине всех субъектов. В противном случае они будут лишены права распространять соответствующую информацию.

"Это огромная работа, которой мы обязаны ВСУ и каждому гражданину, который сознательно переходит на украинский язык, изменили настройки и убирают страницы с негосударственным языком", — уточнил Креминь.

В списке других вызовов, по его словам, все еще находится пророссийская пропаганда, которая может заходить в отдельные информационные ресурсы на государственном языке.

"Часть из них не зарегистрирована в Украине. По этому вопросу мы сотрудничаем с Уполномоченными, с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию, с полицией и СБУ. Ведь дезинформация, пропаганда и вражеские нарративы все еще имеют место",— подытожил омбудсмен.

Напомним, украинский певец Владимир Дантес открыто осудил родителей, до сих пор воспитывающих детей на русском языке. Из-за данной позиции его раскритиковала украинская блогерша Ксюша Манекен, имеющая отличие от ГУР.

Кроме того, во вторник, 24 декабря, Кабинет Министров Украины исключил белорусский и русский языки из списка языков, к которым будет применяться режим поддержки и особой защиты в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков.