Директор Института национальной памяти Антон Дробович. Фото: УНИАН

Бывший глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что около 30% украинцев остаются неготовыми полностью отказаться от русского языка и культуры страны-агрессора. Даже в условиях продолжающейся войны с Россией.

Об этом Дробович сказал в интервью РБК-Украина.

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Отношение украинцев к языку

По словам Дробовича, эта группа граждан продолжает воспринимать русский язык и культурное достояние как часть собственной идентичности или бытового комфорта.

Отчасти это связано с историческим прошлым, продолжительной русификацией и влиянием русской культуры на массовое сознание.

Тем не менее, количество тех, кто постепенно отказывается от потребления российского контента и переходит на украинский язык, растет.

Как известно, в условиях полномасштабной агрессии России Украина активизировала процессы деколонизации и дерусификации. Значительная часть украинцев заведомо отказывается от русского языка, культурных продуктов и даже бытовых привычек, связанных с Россией. Однако остается доля населения, которая все еще сомневается или не готова сделать этот шаг.

Дробович подчеркнул, что процесс перехода на украинский язык и культурную идентификацию требует не только времени, но и государственной поддержки и просветительской работы.

Напомним, украинский певец Владимир Дантес открыто осудил родителей, до сих пор воспитывающих детей на русском языке. Из-за такой позиции его раскритиковала украинская блоггерша Ксюша Манекен, имеющая отличие от ГУР.

Кроме того, недавно Кабинет Министров Украины исключил белорусский и русский языки из списка языков, к которым будет применяться режим поддержки и особой защиты в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков.