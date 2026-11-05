Протест проти російськомовного контенту в Одесі. Фото: suspilne.media

В Україні пропонують заборонити виконання російськомовних пісень на концертах і в громадських закладах незалежно від громадянства артистів. За порушення нових обмежень передбачатимуть попередження або штраф від 13 600 до 25 500 гривень. Водночас приватну творчість російською мовою забороняти не планують.

Про це розповіла мовна омбудсманка Олена Івановська в ефірі програми "Культура на часі", інформує Новини.LIVE.

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Що хочуть змінити в правилах виконання російськомовних пісень

Нині законодавство забороняє публічно виконувати російськомовний культурний продукт лише громадянам Росії. Нову ініціативу пропонують поширити на всіх виконавців незалежно від їхнього громадянства.

Таким чином, обмеження стосуватимуться публічного виконання російськомовних пісень на концертах та в закладах. За порушення передбачатимуть попередження або штраф у розмірі від 13 600 до 25 500 гривень. За повторне порушення протягом року — від 20 400 до 25 500 гривень.

Чи заборонятимуть створювати музику російською мовою

Водночас законопроєкт не передбачає заборони на створення культурного продукту російською мовою. Йдеться саме про обмеження його публічного поширення.

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За словами мовної омбудсменки Олени Івановської, ініціатива не регулює приватну творчість, а стосується використання російськомовного контенту в публічному просторі.

Що пропонують робити з російськомовним контентом в інтернеті

Окремо Олена Івановська звернула увагу на поширення російськомовного контенту в інтернеті. За її словами, цей простір потребує додаткового регулювання, зокрема для захисту підлітків від російського культурного впливу.

Також секретаріат мовної омбудсменки звернувся до Google через те, що пошуковик не завжди показує результати українською мовою у відповідь на запити українською. Натомість користувачам можуть пропонувати російськомовні сайти.

Під час розмови обговорили й показ архівних фільмів російською мовою з освітньою, науковою чи дослідницькою метою. Івановська пояснила, що окремих винятків для таких випадків не передбачили. Якщо культурний продукт демонструють мовою оригіналу, він має супроводжуватися субтитрами або синхронним перекладом.

Наразі законопроєкт № 15412 очікує на розгляд Верховної Ради.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський підписав закон, яким російську мову виключили з переліку мов, на які поширюється Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Документ передбачає оновлення переліку мов, що підлягають захисту в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що, за даними дослідження, 71% українців споживають російськомовний контент. Ідеться не лише про музику, а й про відео та мультфільми. Міністерка культури Тетяна Бережна пояснила це, зокрема, браком якісної української альтернативи та впливом алгоритмів соціальних мереж.