Протест против русскоязычного контента в Одессе. Фото: suspilne.media

В Украине предлагают запретить исполнение русскоязычных песен на концертах и в общественных заведениях независимо от гражданства артистов. За нарушение новых ограничений будут предусмотрены предупреждение или штраф от 13 600 до 25 500 гривен. При этом частное творчество на русском языке запрещать не планируют.

Об этом рассказала языковой омбудсмен Елена Ивановская в эфире программы "Культура на часі", сообщает Новини.LIVE.

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Что хотят изменить в правилах исполнения русскоязычных песен

В настоящее время законодательство запрещает публично исполнять русскоязычный культурный продукт только гражданам России. Новую инициативу предлагают распространить на всех исполнителей независимо от их гражданства.

Таким образом, ограничения коснутсяпубличного исполнения русскоязычных песен на концертах и в заведениях. За нарушение будут предусмотрены предупреждение или штраф в размере от 13 600 до 25 500 гривен. За повторное нарушение в течение года — от 20 400 до 25 500 гривен.

Будет ли запрещено создавать музыку на русском языке

В то же время законопроект не предусматривает запрета на создание культурного продукта на русском языке. Речь идет именно об ограничении его публичного распространения.

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По словам языкового омбудсмена Елены Ивановской, инициатива не регулирует частное творчество, а касается использования русскоязычного контента в публичном пространстве.

Что предлагают делать с русскоязычным контентом в интернете

Отдельно Елена Ивановская обратила внимание на распространение русскоязычного контента в интернете. По её словам, это пространство требует дополнительного регулирования, в частности для защиты подростков от российского культурного влияния.

Также секретариат языкового омбудсмена обратился в Google в связи с тем, что поисковик не всегда показывает результаты на украинском языке в ответ на запросы на украинском. Вместо этого пользователям могут предлагаться русскоязычные сайты.

В ходе беседы обсудили и показ архивных фильмов на русском языке в образовательных, научных или исследовательских целях. Ивановская пояснила, что отдельных исключений для таких случаев не предусмотрено. Если культурный продукт демонстрируется на языке оригинала, он должен сопровождаться субтитрами или синхронным переводом.

В настоящее время законопроект № 15412 ожидает рассмотрения Верховной Радой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык был исключен из перечня языков, на которые распространяется действие Европейской хартии региональных или меньшинственных языков. Документ предусматривает обновление перечня языков, подлежащих защите в Украине.

Также Новини.LIVE писали, что, по данным исследования, 71% украинцев потребляют русскоязычный контент. Речь идет не только о музыке, но и о видео и мультфильмах. Министр культуры Татьяна Бережная объяснила это, в частности, отсутствием качественной украинской альтернативы и влиянием алгоритмов социальных сетей.