В Україні встановлять системи для додаткової генерації 1 ГВт

Ремонтні роботи на енергооб'єкті. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні хочуть до кінця 2024 року реалізувати програму розбудови розподілених систем генерації. Вони можуть збільшити потужність енергосистеми на 1 ГВт.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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Україні до кінця року передадуть спеціальне обладнання, завдяки якому буде можливим забезпечити додаткові потужності розподіленої генерації більш ніж на 1 ГВт.

У пресслужбі додали, що технічно енергетики не зможуть встигнути під'єднати до мереж усе обладнання, яке отримає Україна. Втім, до кінця 2024 року хочуть встановити хоча б стільки, що забезпечать 1 ГВт.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб у максимально стислі терміни змонтувати і підключити обладнання до мережі", — повідомили в Міненерго.

Над встановленням систем розподіленої генерації працюють державні підприємства та приватні компанії.

"Уряд створив усі інвестиційні умови і максимально спростив дозвільні процедури для прискореної розбудови розподіленої генерації", — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно в Енергоатомі повідомили про дострокове закінчення планової ремонтної кампанії енергоблоків на АЕС.

Також міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, за яких умов в Україні можуть не вимикати світло взимку.

Раніше депутатка ВР від партії "Голос" та членкиня комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун заявляла, що наразі в Україні генерують лише 9-10 ГВт з необхідних 16-17 ГВт. Також посадовиця спрогнозувала, за яких умов взимку українцям даватимуть електрику лише на 2-3 години на добу.

Зазначимо, що тема розбудови систем розподілених систем генерації обговорювалась ще у червні. Тоді заступниця міністра енергетики Світлани Гринчук пояснила, яким чином це відбуватиметься.