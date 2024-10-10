В Україні завершилась ремонтна кампанія енергоблоків на АЕС

Машинний зал АЕС. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні достроково завершили планову ремонтну кампанію. Атомники під'єднали всі дев'ять енергоблоків підконтрольних атомних електростанцій до енергосистеми.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у середу, 9 жовтня.

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НАЕК "Енергоатом" завершив успішно ремонтну кампанію 2024 року. До роботи взимку підготовлені всі 9 енергоблоків АЕС, які підконтрольні Україні. Міністр енергетики заявив, що це дозволяє увійти в новий опалювальний сезон у повній готовності.

"Це безпрецедентний успіх і результат. Всі доступні атомні блоки готові нести навантаження взимку. Дякую колективу Енергоатому за ефективну роботу. Атомна генерація є основою нашої енергосистеми і завдяки професіоналізму атомників, ми входимо в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності", — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Також відомо, що вчора, 9 жовтня, завершили планово-попереджувальний ремонт на ще одному енергоблоці однієї з АЕС. Роботи вдалося завершити на 11 днів раніше від запланованих термінів.

В пресслужбі додали, що влітку 2024 року планово-попереджувальні ремонти виконувалися раніше запланованого терміну, щоб стабілізувати енергосистему.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українці можуть пройти зиму без відключень, та назвав умови, за яких це можливо.

Також міністр назвав надійний спосіб захисту енергооб'єктів від російських ударів та пояснив, чому інші не такі результативні.

А нещодавно голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE заявив, що ціни на світло можуть зрости до 9 грн за кіловат.