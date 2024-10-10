В Украине завершилась ремонтная кампания энергоблоков на АЭС

Машинный зал АЭС. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

В Украине досрочно завершена плановая ремонтная кампания. Атомниты подключили все девять энергоблоков подконтрольных атомных электростанций в энергосистему.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в среду, 9 октября.

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НАЭК "Энергоатом" завершил успешно ремонтную кампанию 2024 года. К работе зимой подготовлены все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине. Министр энергетики заявил, что это позволяет войти в новый отопительный сезон в полной готовности.

"Это беспрецедентный успех и результат. Все доступные атомные блоки готовы нести нагрузку зимой. Спасибо коллективу Энергоатома за эффективную работу. Атомная генерация является основой нашей энергосистемы и благодаря профессионализму атомщиков, мы входим в отопительный сезон с максимальным уровнем готовности", — сказал министр. Галущенко.

Также известно, что вчера, 9 октября, завершили планово предупредительный ремонт на еще одном энергоблоке одной из АЭС. Работы удалось завершить на 11 дней раньше запланированных сроков.

В пресс-службе добавили, что летом 2024 года планово-предупредительные ремонты выполнялись раньше запланированного срока, чтобы стабилизировать энергосистему.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинцы могут пройти зиму без отключений и назвал условия, при которых это возможно.

Также министр назвал надежный способ защиты энергообъектов от российских ударов и объяснил, почему другие не столь результативны.

А недавно глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE заявил, что цены на свет могут вырасти до 9 грн за киловатт.