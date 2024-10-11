В Украине установят системы для дополнительной генерации 1 ГВт

Ремонтные работы на энергообъекте. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине хотят до конца 2024 года реализовать программу развития распределенных систем генерации. Они могут увеличить мощность энергосистемы на 1 ГВт.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Украинскую энергосистему могут усилить на 1 ГВт

Украине до конца года передадут специальное оборудование, благодаря которому будет возможно обеспечить дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт.

В пресс-службе добавили, что технически энергетики не смогут успеть подключить к сетям все оборудование, которое получит Украина. Впрочем, к концу 2024 года хотят установить хотя бы столько, что обеспечит 1 ГВт.

"Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети", — сообщили в Минэнерго.

Над установкой систем распределенной генерации работают государственные и частные компании.

"Правительство создало все инвестиционные условия и максимально упростило разрешительные процедуры для ускоренного развития распределенной генерации", — пояснили в ведомстве.

Напомним, недавно в Энергоатоме сообщили о досрочном окончании плановой ремонтной кампании энергоблоков на АЭС.

Также министр энергетики Герман Галущенко объяснил, при каких условиях в Украине могут не выключать свет зимой.

Ранее депутат ВР от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун заявляла, что сейчас в Украине генерируют только 9-10 ГВт из необходимых 16-17 ГВт. Также чиновник спрогнозировала, при каких условиях зимой украинцам будут давать электричество всего на 2-3 часа в сутки.

Отметим, что тема развития систем распределенных систем генерации обсуждалась еще в июне. Тогда заместитель министра энергетики Светланы Гринчук объяснила, каким образом это будет происходить.