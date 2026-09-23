Хасида з подвійним громадянством мобілізували після Умані

Хасиди під час святкування Рош га-Шана в Умані 2026 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Громадянина Ізраїлю затримали під час повернення з Умані після святкування Рош га-Шана. На прикордонному переході з Румунією з’ясувалося, що чоловік також має українське громадянство. За даними ізраїльських ЗМІ, після цього його доправили на військову базу поблизу Одеси, де він проходить процес призову до української армії.

Про це пише ізраїльське видання Walla, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про затримання хасида

Йонатан Карлінскі-Машек — 49-річний житель Єрусалима, який народився в Україні та близько 14 років тому переїхав до Ізраїлю. Він повертався з Умані, де разом із десятками тисяч брацлавських хасидів відзначав Рош га-Шана.

Чоловік їхав автобусом компанії "Дерех Цадікім". У середу вдень його зупинили на міжнародному прикордонному переході Орлівка — Ісакча, який працює на поромній переправі через Дунай між Одеською областю та Румунією.

Карлінскі-Машек мав ізраїльський паспорт, у якому було зазначено, що він народився в Радянському Союзі. За словами його друга, який перебував разом із ним в автобусі, прикордонники почули, як чоловік розмовляв українською, після чого вирішили додатково перевірити його документи.

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Під час перевірки з’ясувалося, що, крім ізраїльського, він має українське громадянство. Після цього чоловіка зняли з автобуса, а пасажири більше його не бачили й не чули від нього.

Перед зникненням зв’язку Карлінскі-Машек встиг надіслати електронного листа та двічі спробував зателефонувати дружині. Коли вона передзвонила, то почула лише голосове повідомлення українською мовою.

За словами друга чоловіка, згодом йому повідомили, що Карлінскі-Машека перевезли до Одеси для призову до української армії. Родині також стало відомо, що він перебуває на військовій базі поблизу Одеси та проходить процес призову.

Що розповіла дружина хасида

Дружина чоловіка Одель розповіла Walla, що була дуже схвильована, оскільки не змогла відповісти на два його дзвінки незадовго до затримання. За її словами, вона не припускала, що з чоловіком може щось трапитися, адже він їздив до Умані щороку.

За інформацією, яку отримала дружина, її чоловік перебуває на військовій базі поблизу Одеси та проходить процес призову. Вона також сказала, що наразі ситуація залишається невизначеною і родина не знає, що буде далі та як саме можна йому допомогти:

"Все це для мене зовсім непросто, це дуже важко. Але, з Божою допомогою, я сподіваюся, що порятунок Господа прийде і все закінчиться".

Одель також перебуває на зв’язку з Міністерством закордонних справ Ізраїлю та просить про термінову допомогу. За її словами, їй пояснили, що питання, пов’язані з українським законодавством, належать до компетенції України:

"Я вірю, що консульство та посольство зроблять усе можливе, щоб повернути його додому, але мені делікатно пояснили, що все, що стосується українського законодавства, — це їхня справа. Мені сказали, що те, що сталося, є законним, — і в цьому проблема".

Дружина наголосила, що її чоловік живе в Ізраїлі понад 14 років, має ізраїльське громадянство, дім і життя в країні. Вона також зазначила, що він є релігійним євреєм, а тому, за словами його близьких, під час служби в українській армії не зможе дотримуватися звичного для нього способу життя та харчування.

Новини.LIVE інформували, що цьогорічне святкування Рош га-Шана в Умані зібрало близько 52 тисяч паломників, що стало рекордом за весь час проведення паломництва. Правоохоронці вже заборонили в’їзд до України шістьом іноземцям та видворили ще двох за різні правопорушення. Порядок у місті забезпечують поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, прикордонники та 17 ізраїльських поліцейських.

Новини.LIVE також писали, що приїзд десятків тисяч паломників на Рош га-Шана приніс бюджету Умані близько 25 млн грн туристичного збору. Моше Реувен Асман зазначив, що гості також витрачають значні суми на житло, харчування, транспорт та інші послуги. Водночас рабин закликав критикувати конкретні випадки неналежної поведінки, а не поширювати негатив на всіх паломників.