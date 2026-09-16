Умань отримала 25 млн грн туристичного збору від хасидів

Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Візит близько 50 тисяч іноземців до Умані на святкування юдейського нового року приніс місцевому бюджету рекордні надходження. Лише від сплати туристичного збору місто отримало близько 25 мільйонів гривень, що стало найвищим показником навіть у порівнянні з довоєнними роками. Головний рабин України Моше Реувен Асман наголосив, що паломники залишають величезні суми, оплачуючи житло, ресторани, таксі, продукти та інші місцеві послуги.

Про це Реувен Асман висловився у соцмережі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Умань заробила рекордні кошти на Рош га-Шана

Головний рабин звернув увагу, що місцевий бізнес різко завищує прайси у святкові дні. Зокрема, вартість звичайної піци зросла з 5–10 до 25 доларів, а ціни на номери в готелях та оренду квартир у дні Рош га-Шана підскочили в десятки разів.

Загалом витрати окремих вірян на дорогу та проживання сягають тисяч або й десятків тисяч доларів, які вони збирають протягом усього року.

Водночас масовий приїзд іноземців спровокував хвилю обурення серед українців через неналежну поведінку частини гостей. Моше Реувен Асман підтвердив наявність проблеми зі сміттям та неповагою до місцевих мешканців і законів. Він категорично засудив такі дії, проте закликав суспільство критикувати конкретних порушників, а не переносити негатив на всіх приїжджих.

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"За останні дні я побачив багато хейту у бік паломників, які приїхали до Умані на Рош га-Шана. Багато злості, образ й відвертої ненависті. Серед десятків тисяч людей, які приїжджають до Умані, справді є ті, хто поводиться невиховано. Є сміття, є неповага до міста, є поведінка, яку не можна виправдовувати. Якщо людина приїхала в гості — вона повинна поважати місце, де перебуває, його мешканців і його закони. Але я дуже прошу не робити з поведінки частини людей висновок про всіх паломників!" — висловився рабин.

За його словами, кожен гість зобов'язаний поважати місце, де він перебуває. Проте рабин вважає несправедливим ненавидіти десятки тисяч паломників, які долають закрите небо та небезпеку, щоб привезти свої гроші, заплатити податки і дати заробіток місцевому населенню.

"Тому я хочу попросити про дуже просту річ: перш ніж написати черговий злий коментар про всіх хасидів та паломників, подивіться трохи ширше. Критикуйте конкретну погану поведінку — це нормально і правильно. Але не перетворюйте її на ненависть до цілого народу", — резюмував Моше Реувен Асман.

Новини.LIVE висвітлювали святкування юдейського нового року в Умані у 2026 році.

До Умані на святкування прибули близько 52 тисяч паломників-хасидів, більшість із яких є громадянами Ізраїлю. Цьогорічний показник став абсолютним рекордом за всю історію паломництва в місті.

Масові релігійні обряди супроводжуються не лише традиційними молитвами, піснями й благословеннями, а й суттєвим навантаженням на міську інфраструктуру. У паломницькому кварталі поскаржились на сильне засмічення вулиць залишками одноразового посуду, пакувальних коробок, пакетів і харчових відходів.

Водночас паломництво залишається вагомим джерелом доходів для місцевої економіки. Читайте детально усе про вартість проживання в Умані для паломників та доходи для місцевих.