Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Умань заработала 25 млн грн на хасидах: раввин Асман обратился к украинцам

Умань заработала 25 млн грн на хасидах: раввин Асман обратился к украинцам

Ua ru
16 сентября 2026 10:15
Умань получила 25 млн грн туристического сбора от хасидов
Рош га-Шана в Умани. Фото: Новинии.LIVE/Александр Саюн

Визит около 50 тысяч иностранцев в Умань на празднование еврейского Нового года принес местному бюджету рекордные поступления. Только от уплаты туристического сбора город получил около 25 миллионов гривен, что стало самым высоким показателем даже по сравнению с довоенными годами. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман подчеркнул, что паломники тратят огромные суммы, оплачивая жилье, рестораны, такси, продукты и другие местные услуги.

Об этом Реувен Асман написал в социальной сети Facebook, передает Новини.LIVE.

Реклама

Умань заработала рекордные средства на Рош га-Шана

Главный раввин обратил внимание на то, что местный бизнес резко завышает цены в праздничные дни. В частности, стоимость обычной пиццы выросла с 5–10 до 25 долларов, а цены на номера в отелях и аренду квартир в дни Рош га-Шана подскочили в десятки раз.

В целом расходы отдельных верующих на дорогу и проживание достигают тысяч или даже десятков тысяч долларов, которые они собирают в течение всего года.

В то же время массовый приезд иностранцев вызвал волну возмущения среди украинцев из-за неподобающего поведения части гостей. Моше Реувен Асман подтвердил наличие проблемы с мусором и неуважением к местным жителям и законам. Он категорически осудил такие действия, однако призвал общество критиковать конкретных нарушителей, а не переносить негатив на всех приезжих.

Читайте также:

"За последние дни я увидел много хейта в адрес паломников, приехавших в Умань на Рош га-Шана. Много злобы, оскорблений и откровенной ненависти. Среди десятков тысяч людей, приезжающих в Умань, действительно есть те, кто ведет себя невежливо. Есть мусор, есть неуважение к городу, есть поведение, которое нельзя оправдать. Если человек приехал в гости — он должен уважать место, где находится, его жителей и его законы. Но я очень прошу не делать из поведения части людей выводов обо всех паломниках!" — заявил раввин.

По его словам, каждый гость обязан уважать место, где он находится. Однако раввин считает несправедливым ненавидеть десятки тысяч паломников, которые преодолевают закрытое небо и опасности, чтобы привезти свои деньги, заплатить налоги и дать заработок местному населению.

"Поэтому я хочу попросить об одном очень простом: прежде чем написать очередной злобный комментарий обо всех хасидах и паломниках, посмотрите на ситуацию шире. Критикуйте конкретное плохое поведение — это нормально и правильно. Но не превращайте это в ненависть ко всему народу", — резюмировал Моше Реувен Асман.

Новини.LIVE освещали празднование иудейского Нового года в Умани в 2026 году.

В Умань на празднование прибыли около 52 тысяч паломников-хасидов, большинство из которых являются гражданами Израиля. Показатель этого года стал абсолютным рекордом за всю историю паломничества в городе.

Массовые религиозные обряды сопровождаются не только традиционными молитвами, песнями и благословениями, но и существенной нагрузкой на городскую инфраструктуру. В паломническом квартале пожаловались на сильное загрязнение улиц остатками одноразовой посуды, упаковочных коробок, пакетов и пищевых отходов.

В то же время паломничество остается значительным источником доходов для местной экономики. Читайте подробно всё о стоимости проживания в Умани для паломников и доходах местных жителей.

Рош ха-Шана Умань хасиды евреи празднование
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации