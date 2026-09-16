Умань получила 25 млн грн туристического сбора от хасидов

Рош га-Шана в Умани. Фото: Новинии.LIVE/Александр Саюн

Визит около 50 тысяч иностранцев в Умань на празднование еврейского Нового года принес местному бюджету рекордные поступления. Только от уплаты туристического сбора город получил около 25 миллионов гривен, что стало самым высоким показателем даже по сравнению с довоенными годами. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман подчеркнул, что паломники тратят огромные суммы, оплачивая жилье, рестораны, такси, продукты и другие местные услуги.

Об этом Реувен Асман написал в социальной сети Facebook, передает Новини.LIVE.

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Умань заработала рекордные средства на Рош га-Шана

Главный раввин обратил внимание на то, что местный бизнес резко завышает цены в праздничные дни. В частности, стоимость обычной пиццы выросла с 5–10 до 25 долларов, а цены на номера в отелях и аренду квартир в дни Рош га-Шана подскочили в десятки раз.

В целом расходы отдельных верующих на дорогу и проживание достигают тысяч или даже десятков тысяч долларов, которые они собирают в течение всего года.

В то же время массовый приезд иностранцев вызвал волну возмущения среди украинцев из-за неподобающего поведения части гостей. Моше Реувен Асман подтвердил наличие проблемы с мусором и неуважением к местным жителям и законам. Он категорически осудил такие действия, однако призвал общество критиковать конкретных нарушителей, а не переносить негатив на всех приезжих.

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"За последние дни я увидел много хейта в адрес паломников, приехавших в Умань на Рош га-Шана. Много злобы, оскорблений и откровенной ненависти. Среди десятков тысяч людей, приезжающих в Умань, действительно есть те, кто ведет себя невежливо. Есть мусор, есть неуважение к городу, есть поведение, которое нельзя оправдать. Если человек приехал в гости — он должен уважать место, где находится, его жителей и его законы. Но я очень прошу не делать из поведения части людей выводов обо всех паломниках!" — заявил раввин.

По его словам, каждый гость обязан уважать место, где он находится. Однако раввин считает несправедливым ненавидеть десятки тысяч паломников, которые преодолевают закрытое небо и опасности, чтобы привезти свои деньги, заплатить налоги и дать заработок местному населению.

"Поэтому я хочу попросить об одном очень простом: прежде чем написать очередной злобный комментарий обо всех хасидах и паломниках, посмотрите на ситуацию шире. Критикуйте конкретное плохое поведение — это нормально и правильно. Но не превращайте это в ненависть ко всему народу", — резюмировал Моше Реувен Асман.

Новини.LIVE освещали празднование иудейского Нового года в Умани в 2026 году.

В Умань на празднование прибыли около 52 тысяч паломников-хасидов, большинство из которых являются гражданами Израиля. Показатель этого года стал абсолютным рекордом за всю историю паломничества в городе.

Массовые религиозные обряды сопровождаются не только традиционными молитвами, песнями и благословениями, но и существенной нагрузкой на городскую инфраструктуру. В паломническом квартале пожаловались на сильное загрязнение улиц остатками одноразовой посуды, упаковочных коробок, пакетов и пищевых отходов.

В то же время паломничество остается значительным источником доходов для местной экономики. Читайте подробно всё о стоимости проживания в Умани для паломников и доходах местных жителей.