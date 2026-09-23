Хасида с двойным гражданством мобилизовали после Умани

Хасиды во время празднования Рош га-Шана в Умани в 2026 году. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Гражданин Израиля был задержан при возвращении из Умани после празднования Рош га-Шана. На пограничном переходе с Румынией выяснилось, что у мужчины также есть украинское гражданство. По данным израильских СМИ, после этого его доставили на военную базу вблизи Одессы, где он проходит процедуру призыва в украинскую армию.

Об этом пишет израильское издание Walla, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о задержании хасида

Йонатан Карлински-Машек — 49-летний житель Иерусалима, который родился в Украине и около 14 лет назад переехал в Израиль. Он возвращался из Умани, где вместе с десятками тысяч брацлавских хасидов отмечал Рош га-Шана.

Мужчина ехал на автобусе компании "Дерех Цадиким". В среду днем его остановили на международном пограничном пункте Орловка — Исакча, который работает на паромной переправе через Дунай между Одесской областью и Румынией.

У Карлински-Машека был израильский паспорт, в котором было указано, что он родился в Советском Союзе. По словам его друга, который находился вместе с ним в автобусе, пограничники услышали, как мужчина разговаривал на украинском языке, после чего решили дополнительно проверить его документы.

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В ходе проверки выяснилось, что, помимо израильского, он имеет украинское гражданство. После этого мужчину вывели из автобуса, а пассажиры больше его не видели и не слышали от него.

Перед тем как связь прервалась, Карлински-Машек успел отправить электронное письмо и дважды попытался позвонить жене. Когда она перезвонила, то услышала только голосовое сообщение на украинском языке.

По словам друга мужчины, позже ему сообщили, что Карлински-Машека перевезли в Одессу для призыва в украинскую армию. Семье также стало известно, что он находится на военной базе недалеко от Одессы и проходит процедуру призыва.

Что рассказала жена хасида

Жена мужчины, Одель, рассказала Walla, что была очень взволнована, поскольку не смогла ответить на два его звонка незадолго до задержания. По её словам, она не предполагала, что с мужем может что-то случиться, ведь он ездил в Умань каждый год.

По информации, полученной женой, её муж находится на военной базе вблизи Одессы и проходит процедуру призыва. Она также сказала, что на данный момент ситуация остаётся неопределённой, и семья не знает, что будет дальше и как именно можно ему помочь:

"Все это для меня совсем не просто, это очень тяжело. Но, с Божьей помощью, я надеюсь, что спасение от Господа придет и все закончится".

Одель также находится на связи с Министерством иностранных дел Израиля и просит о срочной помощи. По её словам, ей объяснили, что вопросы, связанные с украинским законодательством, относятся к компетенции Украины:

"Я верю, что консульство и посольство сделают всё возможное, чтобы вернуть его домой, но мне деликатно объяснили, что всё, что касается украинского законодательства, — это их дело. Мне сказали, что то, что произошло, является законным, — и в этом проблема".

Жена подчеркнула, что ее муж живет в Израиле более 14 лет, имеет израильское гражданство, дом и устроенную жизнь в стране. Она также отметила, что он является религиозным евреем, а потому, по словам его близких, во время службы в украинской армии не сможет соблюдать привычный для него образ жизни и питания.

Новини.LIVE сообщали, что в этом году празднование Рош га-Шана в Умани собрало около 52 тысяч паломников, что стало рекордом за всю историю проведения паломничества. Правоохранители уже запретили въезд в Украину шестерым иностранцам и выдворили еще двоих за различные правонарушения. Порядок в городе обеспечивают полицейские, нацгвардейцы, спасатели, пограничники и 17 израильских полицейских.

Новини.LIVE также сообщали, что приезд десятков тысяч паломников на Рош га-Шана принес бюджету Умани около 25 млн грн туристического сбора. Моше Реувен Асман отметил, что гости также тратят значительные суммы на жилье, питание, транспорт и другие услуги. В то же время раввин призвал критиковать конкретные случаи ненадлежащего поведения, а не распространять негатив в отношении всех паломников.