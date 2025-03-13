СБУ попереджає про активізацію російської пропаганди в Україні

Телефон в руках людини. Фото ілюстративне: Pexels

Служба безпеки України попередила громадян про активізацію російської пропаганди. Ворог залучає "кишенькових" пропагандистів, блогерів і так званих "експертів".

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 13 березня.

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Особи, яких залучає Росія, створюють і поширюють антиукраїнський контент. Надалі ворог намагається "розганяти" його у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ.

Серед поширюваних тез противником:

відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні;

акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави;

інформкампанії проти військово-політичного керівництва України;

тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені;

розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах Москви тощо.

"Вкиди та обговорення цих наративів всередині нашої держави є частиною російської стратегії. А спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті", — йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує, що дії на користь РФ мають ознаки кримінальних правопорушень і можуть підпадати під кілька статей Кримінального кодексу України. Зокрема, вони можуть кваліфікуватися як державна зрада в умовах воєнного часу, що карається довічним позбавленням волі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ в рамках протидії російській інформаційній агресії відкрила майже 2,5 тисячі кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент.

У межах цих справ за різними статтями ККУ підозру оголошено понад 1700 особам. На цей момент понад 800 вироків суду набули законної сили.

"Зокрема, серед цього масиву також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам. Із них 16 підозр — за ст. 111 ККУ (державна зрада). Судами винесено вже десять обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ постійно здійснюють моніторинг інформаційного простору, нейтралізують випадки поширення проросійської пропаганди та притягають причетних осіб до відповідальності.

Людей закликають бути пильними та дотримуватися інформаційної гігієни.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, суд у Запоріжжі визнав мешканця міста винним у розповсюдженні матеріалів, що виправдовують російську агресію проти України та заперечують тимчасову окупацію українських територій.

Також СБУ разом з Нацполіцією затримала шістьох російських агентів, які організовували підпали на важливих об'єктах.