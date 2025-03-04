Мешканець Запоріжжя отримав тюремний термін за виправдовування російської агресії в соцмережах

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Запорізький районний суд визнав мешканця міста винним у розповсюдженні матеріалів, що виправдовують російську збройну агресію проти України та заперечують тимчасову окупацію українських територій. Свої ганебні вислови він публікував у Telegram.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений декілька місяців поспіль у публічних обговореннях в месенджері Telegram неодноразово виправдовував дії російської армії та заперечував окупацію українських земель. Наприклад, він писав таке:

"А вона взагалі існує — Україна? По-моєму, її нема, мінімум з 2004. До 2004 намагались підтримувати добросусідські відносини з Росією, після — деградація, майдануті скакуаси, нацисти/фашисти і т.д.", — йдеться у матеріалах справи.

Під час судового слухання обвинувачений визнав свою провину, однак не надав пояснень щодо мотивів своїх дій. Він заявив, що писав такі дописи добровільно і свідомо, і тепер жалкує про це.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років без конфіскації майна.

Нагадаємо, на Волині судили водія рейсового автобуса, який намагався ввезти з-за кордону велику партію віскі.

А на Запоріжжі відбувся суд у справі підпалювача військових автомобілів.