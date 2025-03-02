Як суд покарав жителя Запоріжжя за підпал двох військових автмобілів

Горить автомобіль. Фото ілюстративне: ДСНС

Чоловік із Запоріжжя підпалював військові автомобілі. За вчинене його позбавили волі й оштрафували.

Про це йдеться у вироку, який Комунарський районний суд міста Запоріжжя ухвалив 13 лютого.

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Деталі справи

Восени 2024 року фігурант скоїв два підпали автомобілів. На такий вчинок він наважився задля заробітку. Платити за підпали транспортних засобів йому запропонувала невідома дівчина в Telegram. Фігурантка заявила, що є співробітницею колекторської фірми, та запевнила чоловіка, що підпали необхідні для залякування боржників і помсти чоловікам за зраду дружинам.

Підпаливши першу автівку, зловмисник сам зателефонував до пожежної охорони й повідомив про займання. За виконання цього "завдання" замовниця заплатила йому вісім тисяч гивень. Другий підпал, унаслідок якого згорів військовий автомобіль у центрі міста, приніс порушнику вже 20 тисяч гривень доходу. Порушника затримали, коли він готувався до третього підпалу: облив легкозаймистою сумішшю передню частину поліцейської автівки.

Рішення суду

Підсудний визнав свою провину та розкаявся. Раніше цей чоловік вже мав судимість, зокрема за злочини з наркотичними речовинами. Удома в нього виявили та вилучили канабіс.

Підпалювачу призначили покаранння у вигляді сімох років ув'язнення та сплати 17 тисяч гривень штрафу. Наразі судове рішення ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який до струсу мозку побив свого знайомого. Порушника оштрафували.

Також ми повідомляли, що в Одеській області чоловік у соцмережах поширював заборонену символіку, зокрема зображення серпа й молота, та пропагував комунізм. За це його засудили до року іспитового строку.