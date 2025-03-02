Как суд наказал жителя Запорожья за поджог двух военных автомобилей

Горит автомобиль. Фото иллюстративное: ГСЧС

Мужчина из Запорожья поджигал военные автомобили. За содеянное его лишили свободы и оштрафовали.

Об этом говорится в приговоре, который Коммунарский районный суд города Запорожья принял 13 февраля.

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Детали дела

Осенью 2024 года фигурант совершил два поджога автомобилей. На такой поступок он решился ради заработка. Платить за поджоги транспортных средств ему предложила неизвестная девушка в Telegram. Фигурантка заявила, что является сотрудницей коллекторской фирмы, и заверила мужчину, что поджоги необходимы для запугивания должников и мести мужчинам за измену женам.

Подпалив первую машину, злоумышленник сам позвонил в пожарную охрану и сообщил о возгорании. За выполнение этого "задания" заказчица заплатила ему восемь тысяч гривен. Второй поджог, в результате которого сгорел военный автомобиль в центре города, принес нарушителю уже 20 тысяч гривен дохода. Фигуранта задержали, когда он готовился к третьему поджогу: облил легковоспламеняющейся смесью переднюю часть полицейской машины.

Решение суда

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Ранее этот мужчина уже имел судимость, в частности за преступления с наркотическими веществами. Дома у него обнаружили и изъяли каннабис.

Поджигателю назначили наказание в виде семи лет заключения и уплаты 17 тысяч гривен штрафа. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который до сотрясения мозга избил своего знакомого. Нарушителя оштрафовали.

Также мы сообщали, что в Одесской области мужчина в соцсетях распространял запрещенную символику, в частности изображение серпа и молота, и пропагандировал коммунизм. За это его приговорили к году испытательного срока.