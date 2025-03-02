Как суд наказал жителя Запорожья за поджог двух военных автомобилей

Житель Запорожья поджег две военные машины — что решил суд
Мужчина из Запорожья поджигал военные автомобили. За содеянное его лишили свободы и оштрафовали.
Об этом говорится в приговоре, который Коммунарский районный суд города Запорожья принял 13 февраля.
Детали дела
Осенью 2024 года фигурант совершил два поджога автомобилей. На такой поступок он решился ради заработка. Платить за поджоги транспортных средств ему предложила неизвестная девушка в Telegram. Фигурантка заявила, что является сотрудницей коллекторской фирмы, и заверила мужчину, что поджоги необходимы для запугивания должников и мести мужчинам за измену женам.
Подпалив первую машину, злоумышленник сам позвонил в пожарную охрану и сообщил о возгорании. За выполнение этого "задания" заказчица заплатила ему восемь тысяч гривен. Второй поджог, в результате которого сгорел военный автомобиль в центре города, принес нарушителю уже 20 тысяч гривен дохода. Фигуранта задержали, когда он готовился к третьему поджогу: облил легковоспламеняющейся смесью переднюю часть полицейской машины.
Решение суда
Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Ранее этот мужчина уже имел судимость, в частности за преступления с наркотическими веществами. Дома у него обнаружили и изъяли каннабис.
Поджигателю назначили наказание в виде семи лет заключения и уплаты 17 тысяч гривен штрафа. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора его можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который до сотрясения мозга избил своего знакомого. Нарушителя оштрафовали.
Также мы сообщали, что в Одесской области мужчина в соцсетях распространял запрещенную символику, в частности изображение серпа и молота, и пропагандировал коммунизм. За это его приговорили к году испытательного срока.
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