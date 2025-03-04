Житель Запорожья получил тюремный срок за оправдание российской агрессии в соцсетях

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Запорожский районный суд признал жителя города виновным в распространении материалов, оправдывающих российскую вооруженную агрессию против Украины и отрицающих временную оккупацию украинских территорий. Свои позорные высказывания он публиковал в Telegram.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам следствия, обвиняемый несколько месяцев подряд в публичных обсуждениях в мессенджере Telegram неоднократно оправдывал действия российской армии и отрицал оккупацию украинских земель. Например, он писал следующее:

"А она вообще существует — Украина? По-моему, ее нет минимум с 2004. До 2004 пытались поддерживать добрососедские отношения с Россией, после — деградация, майданутые скакуасы, нацисты/фашисты и т.д.", — говорится в материалах дела.

Во время судебного слушания обвиняемый признал свою вину, однако не предоставил объяснений относительно мотивов своих действий. Он заявил, что писал такие сообщения добровольно и сознательно, и теперь сожалеет об этом.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по чч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет без конфискации имущества.

Напомним, на Волыни судили водителя рейсового автобуса, который пытался ввезти из-за границы крупную партию виски.

А в Запорожье состоялся суд по делу поджигателя военных автомобилей.