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На Волині судили водія автобуса, який віз 29 пляшок віскі

2 березня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Судили водія автобуса, який віз в Україну віскі на 141 тис. грн
Віскі, яке віз водій. Фото: відкриті джерела
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні судили чоловіка, який намагався провезти через кордон алкогольні напої. За перевезення віскі йому призначили штраф.

Про це пишуть Волинські новини.

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Деталі справи

Так, 4 січня цього року 60-річний водій рейсового автобуса віз із Польщі в Україну 29 пляшок елітного віскі, сховавши алкоголь у конструктивній порожнині транспортного засобу. При цьому загальна вартість товару становила 141 744 гривні.

Його викрили та оголосили підозру в переміщенні товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину та щиро розкаявся. Його визнали винним, призначили штраф в розмірі 71 тисяча гривень та конфіскували віскі.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який поширював заборонену символіку — серп і молот, а також пропагував комунізм.

А в Запоріжжі судили підпалювача військових автомобілів. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі та штраф. 

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