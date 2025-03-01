Безробітний на Дніпропетровщині заборгував 23 тис. грн аліментів — що вирішив суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Дніпропетровській області безробітний чоловік не сплачував аліменти. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік заборгував понад 20 тисяч гривень на утримання своєї доньки. Відомо, що з липня минулого року офіційно він ніде не працював.

У матеріалах суду йдеться, що після розлучення з дружиною, чоловік повинен був сплачувати аліменти у розмірі 25% від всіх видів доходів. Розмір виплат мав бути не меншим за половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Суд ухвалив розпочати стягнення з 7 квітня 2020 року та продовжувати їх до повноліття дитини.

Однак у липні минулого року батько припинив виплачувати кошти.

"Так, чоловік, будучи фізично здоровим для того, щоб працювати та виконувати рішення суду, не маючи намір надавати кошти на утримання доньки, тобто маючи прямий злочинний умисел на ухилення від сплати аліментів на утримання неповнолітньої доньки, у період часу з 1 липня 2024 року по 3 1 січня 2025 року включно офіційно не працював, аліменти на утримання неповнолітньої доньки не сплачував, будь-якої допомоги на її утримання у негрошовій формі не надавав, участі у вихованні доньки не брав", — йдеться в ухвалі суду.

Станом на січень чоловік допустив заборгованість у розмірі 23 915 гривень 50 копійок.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Йому призначили обмеження волі на один рік, однак змінили покарання на іспитовий термін один рік.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік побив знайомого, спричинивши струс мозку. Суд призначив йому штраф як покарання.

Також на Львівщині чоловік незаконно переправляв ухилянтів через кордон. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де його визнали винним.