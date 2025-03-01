Безработный на Днепропетровщине задолжал 23 тыс. грн алиментов — что решил суд

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Днепропетровской области безработный мужчина не платил алименты. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина задолжал более 20 тысяч гривен на содержание своей дочери. Известно, что с июля прошлого года официально он нигде не работал.

В материалах суда говорится, что после развода с женой, мужчина должен был платить алименты в размере 25% от всех видов доходов. Размер выплат должен был быть не менее половины прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Суд постановил начать взыскание с 7 апреля 2020 года и продолжать их до совершеннолетия ребенка.

Однако в июле прошлого года отец прекратил выплачивать средства.

"Так, мужчина, будучи физически здоровым для того, чтобы работать и выполнять решение суда, не намереваясь предоставлять средства на содержание дочери, то есть имея прямой преступный умысел на уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, в период времени с 1 июля 2024 года по 3 1 января 2025 года включительно официально не работал, алименты на содержание несовершеннолетней дочери не платил, любой помощи на ее содержание в неденежной форме не предоставлял, участия в воспитании дочери не принимал", — говорится в постановлении суда.

По состоянию на январь мужчина допустил задолженность в размере 23 915 гривен 50 копеек.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей. Ему назначили ограничение свободы на один год, однако изменили наказание на испытательный срок один год.

Напомним, в Харьковской области мужчина избил знакомого, вызвав сотрясение мозга. Суд назначил ему штраф в качестве наказания.

Также на Львовщине мужчина незаконно переправлял уклонистов через границу. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где его признали виновным.