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На Волыни судили водителя автобуса, который вез 29 бутылок виски

2 марта 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Судили водителя автобуса, который вез в Украину виски на 141 тыс. грн
Виски, которое вез водитель. Фото: открытые источники
Виктория Козырь - редактор

В Украине судили мужчину, который пытался провезти через границу алкогольные напитки. За перевозку виски ему назначили штраф.

Об этом пишут Волинські новини.

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Детали дела

Так, 4 января этого года 60-летний водитель рейсового автобуса вез из Польши в Украину 29 бутылок элитного виски, спрятав алкоголь в конструктивной полости транспортного средства. При этом общая стоимость товара составила 141 744 гривны.

Его разоблачили и объявили подозрение в перемещении товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Решение суда

Во время суда мужчина признал свою вину и искренне раскаялся. Его признали виновным, назначили штраф в размере 71 тысяча гривен и конфисковали виски.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который распространял запрещенную символику — серп и молот, а также пропагандировал коммунизм.

А в Запорожье судили поджигателя военных автомобилей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы и штраф.

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