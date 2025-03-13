СБУ предупреждает об активизации российской пропаганды в Украине

Телефон в руках человека. Фото иллюстративное: Pexels

Служба безопасности Украины предупредила граждан об активизации российской пропаганды. Враг привлекает "карманных" пропагандистов, блогеров и так называемых "экспертов".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 13 марта.

Читайте также:

Российская пропаганда в Украине

Лица, которых привлекает Россия, создают и распространяют антиукраинский контент. В дальнейшем враг пытается "разгонять" его в социальных сетях и подконтрольных СМИ.

Среди распространяемых противником тезисов:

отработка кремлевских нарративов о войне в Украине;

акценты, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства;

информкампании против военно-политического руководства Украины;

тезисы о "потере субъектности" во время переговоров на международной арене;

распространение упаднических настроений, закамуфлированных под якобы нейтральные экспертные оценки, которые на самом деле работают в интересах Москвы и тому подобное.

"Вбросы и обсуждение этих нарративов внутри нашего государства является частью российской стратегии. А попытки врага направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, снижение уровня международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте", — говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что действия в пользу РФ имеют признаки уголовных преступлений и могут подпадать под несколько статей Уголовного кодекса Украины. В частности, они могут квалифицироваться как государственная измена в условиях военного времени, что наказывается пожизненным лишением свободы.

С начала полномасштабного вторжения России СБУ в рамках противодействия российской информационной агрессии открыла почти 2,5 тысячи уголовных производств в отношении интернет-агитаторов, которые распространяли антиукраинский контент.

В рамках этих дел по различным статьям УКУ подозрение объявлено более 1700 лицам. На данный момент более 800 приговоров суда вступили в законную силу.

"В частности, среди этого массива также и 162 уголовных производства, в которых объявлено о подозрении 62 пропагандистам и медийщикам. Из них 16 подозрений — по ст. 111 УКУ (государственная измена). Судами вынесено уже десять обвинительных приговоров именно в отношении пропагандистов-медийщиков", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ постоянно осуществляют мониторинг информационного пространства, нейтрализуют случаи распространения пророссийской пропаганды и привлекают причастных лиц к ответственности.

Людей призывают быть бдительными и соблюдать информационную гигиену.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, суд в Запорожье признал жителя города виновным в распространении материалов, оправдывающих российскую агрессию против Украины и отрицающих временную оккупацию украинских территорий.

Также СБУ вместе с Нацполицией задержала шесть российских агентов, которые организовывали поджоги на важных объектах.