Палили авто та важливі об'єкти — СБУ затримала агентів РФ

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали ще шістьох російських агентів, які вчиняли підпали на важливих об'єктах. Підозрюваних викрили на Київщині та Черкащині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 12 березня.

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Затримали російських агентів

Шестеро українців працювали на росіян та на їхнє замовлення вчиняли підпали у північних і центральних областях України. Основними цілями були енергооб'єкти Укрзалізниці та адмінбудівлі судів. Крім того, фігуранти підпалювали військові автомобілі, які ремонтували після повернення з фронту.

"Виконавцями замовних злочинів були завербовані окупантами місцеві жителі, які шукали "швидкі заробітки" в телеграм-каналах", — зазначають в СБУ.

СБУ затримали дівчину, яка працювала на РФ. Фото: СБУ

У Черкаській області затримали 25-річного фігуранта. Він намагався спалити будівлю місцевого суду. Ще один його ровесник знищив релейну шафу і трансформаторну підстанцію на залізничній лінії, де курсують військові ешелони.

"У Печерському районі Києва затримано 32-річного монтажника однієї з приватних компаній та його знайомого, які знищили мультівен ЗСУ. За даними слідства, вони діяли в парі: один підпалював, інший — знімав це на відео для "звіту" перед своїм російським куратором", — йдеться у повідомленні Служби безпеки.



Вибухівка, яку вилучили у фігурантів. Фото: СБУ

Ще двох підозрюваних затримали у Святошинському районі столиці. 24-річний киянин та його співмешканка спалили службове авто українського захисника та намагалися знищити запарковану поруч вантажівку.

Усім фігурантам повідомили підозри. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Повідомлення СБУ про затримання паліїв. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали російських агентів, які підпалювали об'єкти Укрзалізниці. Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також у Запоріжжі судили чоловіка, який підпалював військові автомобілі. На такий вчинок він наважився задля заробітку.