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СБУ задержала шестерых поджигателей, которые работали на россиян

12 марта 2025 14:26
Ольга Антоновская - редактор
Жгли авто и важные объекты — СБУ задержала агентов РФ
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
Ольга Антоновская - редактор

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали еще шестерых российских агентов, которые совершали поджоги на важных объектах. Подозреваемых разоблачили в Киевской и Черкасской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 12 марта.

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Шестеро украинцев работали на россиян и по их заказу совершали поджоги в северных и центральных областях Украины. Основными целями были энергообъекты Укрзализныци и админздания судов. Кроме того, фигуранты поджигали военные автомобили, которые ремонтировали после возвращения с фронта.

"Исполнителями заказных преступлений были завербованные оккупантами местные жители, которые искали "быстрые заработки" в телеграмм-каналах", — отмечают в СБУ.

СБУ затримала паліїв, які працювали на РФ
СБУ задержали девушку, которая работала на РФ. Фото: СБУ

В Черкасской области задержали 25-летнего фигуранта. Он пытался сжечь здание местного суда. Еще один его ровесник уничтожил релейный шкаф и трансформаторную подстанцию на железнодорожной линии, где курсируют военные эшелоны.

"В Печерском районе Киева задержан 32-летний монтажник одной из частных компаний и его знакомый, которые уничтожили мультивен ВСУ. По данным следствия, они действовали в паре: один поджигал, другой — снимал это на видео для "отчета" перед своим российским куратором", — говорится в сообщении Службы безопасности.

СБУ затримала паліїв, які працювали на РФ
Взрывчатка, которую изъяли у фигурантов. Фото: СБУ

Еще двух подозреваемых задержали в Святошинском районе столицы. 24-летний киевлянин и его сожительница сожгли служебное авто украинского защитника и пытались уничтожить запаркованный рядом грузовик.

Всем фигурантам сообщили подозрения. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ затримала паліїв, які працювали на РФ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот
СБУ затримала паліїв, які працювали на РФ
Сообщение СБУ о задержании поджигателей. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Одессе задержали российских агентов, которые поджигали объекты Укрзализныци. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Также в Запорожье судили мужчину, который поджигал военные автомобили. На такой поступок он решился ради заработка.

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