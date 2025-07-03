В Угорщині розгорнули кампанію проти Зеленського

Карикатура на Зеленського в Угорщині. Фото: 444

В Угорщині розгорнули пропагандистську кампанію проти Президента України Володимира Зеленського та лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на цю кампанію й назвали її "безглуздою".

Про це інформує угорське видання "444".

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Відомо, що ця кампанія стартувала після проведення в Угорщині референдуму щодо членства України в Європейському Союзі. На вулицях угорських міст з’явилися плакати, на яких Зеленського та Мадяра зображено у вигляді яєць у шкаралупі з українськими прапорами.

На плакатах написано: "Як два яйця". Зеленського позначено за прізвищем, а Мадяра названо "угорським Зеленським".

Як пише видання, організатором кампанії виступила некомерційна організація "Національний рух опору" (Nemzeti Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft). За даними журналістів "444", ця організація фактично не веде діяльності. Видання також вказує на ймовірні зв’язки цієї структури з урядом прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Крім плакатів, "Національний рух опору" поширив відеоролик, у якому висміюються Зеленський та опозиція. У відео використано архівні кадри з виступів "Вечірнього кварталу" та пародії на український гурт Kazaky.

У підписі до відео організація висловлюється проти вступу України до ЄС і заявляє, що Зеленський "обіцяв мир, але очолив війну". Лідера опозиції Мадяра в цьому контексті зображують як того, хто "може привести Угорщину до долі України".

Реакція МЗС на кампанію проти Зеленського в Угорщині

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ці плакати та кампанію.

"Замість того, щоб пояснити угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий тим, що малює карикатури на українського президента. Виглядає безглуздо, нудно і непереконливо", — написав речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X.

Скриншот повідомлення речника МЗС/X

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову відкинув ідею членства України в ЄС.

Також Віктор Орбан заявив, що справжню загрозу для Європи становить не Росія.