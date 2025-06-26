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Головна Новини дня Орбан вигадав причину, чому Україна не може стати членом ЄС

Орбан вигадав причину, чому Україна не може стати членом ЄС

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 16:22
Україна в ЄС — Орбан зробив категоричну заяву
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Заява Орбана про членство України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову відкинув ідею членства України в ЄС. За його словами, це буде "інтеграцією війни".

Про це Віктор Орбан заявив представникам медіа перед початком саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Заява Орбана про членство України в ЄС

Раніше Орбан виправдовував своє вето щодо членства України в ЄС загрозою для угорської економіки. Однак сьогодні він заявив, що проблема полягає у війні з Росією. 

"Якби ми інтегрували Україну до ЄС, ми б інтегрували війну. І ми не хотіли б бути разом в одній громаді з країною, яка перебуває у стані війни і становить для нас неминучу небезпеку. Бо якщо член ЄС перебуває у стані війни, це означає, що весь ЄС — це війна. І нам це не подобається", — заявив угорський прем'єр. 

Зазначимо, раніше Орбан оголосив загальнонаціональне опитування, за яким більшість угорців нібито висловилися проти вступу України до ЄС. Однак опозиція вказує на фальсифікацію його результатів.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан відмовився назвати Росію противником НАТО. Він заявив, що справжню загрозу становить економічна втрата конкурентоздатності. 

Також ми писали, що угорський опозиціонер розкритикував Віктора Орбана та назвав його кампанію провальною.

Угорщина Україна Віктор Орбан ЄС вето
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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