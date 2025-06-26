Украина в ЕС — Орбан сделал категорическое заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова отверг идею членства Украины в ЕС. По его словам, это будет "интеграцией войны".

Об этом Виктор Орбан заявил представителям медиа перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Ранее Орбан оправдывал свое вето относительно членства Украины в ЕС угрозой для венгерской экономики. Однако сегодня он заявил, что проблема заключается в войне с Россией.

"Если бы мы интегрировали Украину в ЕС, мы бы интегрировали войну. И мы не хотели бы быть вместе в одной общине со страной, которая находится в состоянии войны и представляет для нас неизбежную опасность. Потому что если член ЕС находится в состоянии войны, это означает, что весь ЕС — это война. И нам это не нравится", — заявил венгерский премьер.

Отметим, ранее Орбан объявил общенациональный опрос, по которому большинство венгров якобы высказались против вступления Украины в ЕС. Однако оппозиция указывает на фальсификацию его результатов.

Напомним, ранее Виктор Орбан отказался назвать Россию противником НАТО. Он заявил, что настоящую угрозу представляет экономическая потеря конкурентоспособности.

Также мы писали, что венгерский оппозиционер раскритиковал Виктора Орбана и назвал его кампанию провальной.