В Венгрии развернули кампанию против Зеленского

Карикатура на Зеленского в Венгрии. Фото: 444

В Венгрии развернули пропагандистскую кампанию против Президента Украины Владимира Зеленского и лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на эту кампанию и назвали ее "бессмысленной".

Об этом информирует венгерское издание "444".

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Кампания против Зеленского в Венгрии — детали

Известно, что эта кампания стартовала после проведения в Венгрии референдума о членстве Украины в Европейском Союзе. На улицах венгерских городов появились плакаты, на которых Зеленский и Мадьяр изображены в виде яиц в скорлупе с украинскими флагами.

На плакатах написано: "Как два яйца". Зеленский обозначен по фамилии, а Мадьяр назван "венгерским Зеленским".

Как пишет издание, организатором кампании выступила некоммерческая организация "Национальное движение сопротивления" (Nemzeti Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft). По данным журналистов "444", эта организация фактически не ведет деятельности. Издание также указывает на вероятные связи этой структуры с правительством премьер-министра Виктора Орбана.

Кроме плакатов, "Национальное движение сопротивления" распространило видеоролик, в котором высмеиваются Зеленский и оппозиция. В видео использованы архивные кадры с выступлений "Вечернего квартала" и пародии на украинскую группу Kazaky.

В подписи к видео организация высказывается против вступления Украины в ЕС и заявляет, что Зеленский "обещал мир, но возглавил войну". Лидера оппозиции Мадьяра в этом контексте изображают как того, кто "может привести Венгрию к судьбе Украины".

Реакция МИД на кампанию против Зеленского в Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали эти плакаты и кампанию.

"Вместо того, чтобы объяснить венгерской общественности, как они испортили экономику, венгерское правительство занято тем, что рисует карикатуры на украинского президента. Выглядит бессмысленно, скучно и неубедительно", — написал представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Скриншот сообщения спикера МИД/X

Напомним, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова отверг идею членства Украины в ЕС.

Также Виктор Орбан заявил, что настоящую угрозу для Европы представляет не Россия.