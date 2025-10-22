Відео
Головна Новини дня В Угорщині заявили про змову еліт проти саміту в Будапешті

В Угорщині заявили про змову еліт проти саміту в Будапешті

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 06:55
Оновлено: 07:25
У МЗС Угорщини вважають, що зустріч Путіна з Трампом хочуть зірвати — хто саме
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: угорські ЗМІ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто очікує хвилю дезінформації та різних заяв, спрямованих на дискредитацію мирного саміту в Будапешті. Все це справа рук еліт, які прагнуть війни.

Про це Сійярто написав у соцмережі X.

Читайте також:

Що заявили в Угорщині про саміт Трампа й Путіна

В Угорщини заявили про змову еліт проти саміту в Будапешті - фото 1
Повідомлення очільника МЗС Угорщини. Фото: Скриншот

Очільник МЗС Угорщини підкреслив, що спроби завадити проведенню саміту є цілком передбачувані. За його словами, представники воєнної політичної еліти та пов'язані з ними ЗМІ традиційно прагнуть дестабілізувати будь-які ініціативи, які можуть сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Міністр застеріг про можливість появи маніпулятивних матеріалів та фальшивих заяв, спрямованих на підрив довіри до саміту. Він наголосив, що лише після фактичного проведення зустрічі Трампа з Путіним можна буде говорити про її успіх.

Нагадаємо, вже стало відомо, що планування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті призупинилося. Найближчим часом переговорів не відбудеться.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому Будапешт він не вважає відповідним місцем для переговорів.

володимир путін переговори Дональд Трамп Угорщина Будапешт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
