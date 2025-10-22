Видео
В Венгрии заявили о заговоре элит против саммита в Будапеште

Дата публикации 22 октября 2025 06:55
обновлено: 07:28
В МИД Венгрии считают, что встречу Путина с Трампом хотят сорвать — кто именно
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: венгерские СМИ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ожидает волну дезинформации и различных заявлений, направленных на дискредитацию мирного саммита в Будапеште. Все это дело рук элит, которые стремятся к войне.

Об этом Сийярто написал в соцсети X.

Что заявили в Венгрии о саммите Трампа и Путина

Сообщение главы МИД Венгрии. Фото: скриншот

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что попытки помешать проведению саммита вполне предсказуемы. По его словам, представители военной политической элиты и связанные с ними СМИ традиционно стремятся дестабилизировать любые инициативы, которые могут способствовать мирному урегулированию конфликта.

Министр предостерег о возможности появления манипулятивных материалов и фальшивых заявлений, направленных на подрыв доверия к саммиту. Он отметил, что только после фактического проведения встречи Трампа с Путиным можно будет говорить о ее успехе.

Напомним, уже стало известно, что планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановилось. В ближайшее время переговоров не состоится.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему Будапешт он не считает подходящим местом для переговоров.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Венгрия Будапешт
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
