Мер Будапешта Ґергей Карачонь, мер Ференцвароша Крістіна Бараньї та Міністр транспорту та інвестицій Угорщини Давид Вітезі. Фото: facebook.com/baranyikrisztinapolgarmester

Мери семи угорських міст і чотирьох районів Будапешта закликали підтримати Україну напередодні складної зими. Вони зобов’язалися допомагати українським містам-побратимам відповідно до своїх можливостей, зокрема в підготовці до холодів і забезпеченні гуманітарних потреб.

Про це йдеться у відкритому листі, опублікованому на сайті міської ради Будапешта, інформує Новини.LIVE.

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Хто з угорських мерів підписав лист

Відкритий лист підписали очільники Сегеда, Секешфегервара, Ерда, Геделле, Годмезевашаргея, Сомбатгея та Будайорша, а також чотирьох районів Будапешта.

Звернення оприлюднили напередодні 70-ї річниці Угорської революції та визвольної боротьби 1956 року. У ньому мери провели паралель між подіями, які стали важливими для історії Угорщини, та нинішньою оборонною війною України проти російської агресії.

"Ми рішуче засуджуємо тотальномасштабну війну, яку веде російське політичне керівництво проти України та яка триває вже понад чотири з половиною роки. Ми засуджуємо порушення територіальної цілісності та суверенітету незалежної Української держави, напади на цивільне населення та руйнування міст, житлових будинків та життєво важливої ​​інфраструктури", — йдеться у листі.

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Підписанти наголосили, що партнерство між містами має передбачати не лише офіційні угоди, взаємні візити та спільні заходи, а й готовність підтримувати одне одного в складних обставинах.

"Тому ми, підписанти цієї декларації, зобов'язуємося використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання допомоги постраждалим українським населеним пунктам, у межах наших можливостей, приділяючи особливу увагу підготовці до майбутньої зими та найнагальнішим гуманітарним потребам населення", — заявляють мери.

Вони також закликали інші органи місцевого самоврядування Угорщини, які вже мають міста-побратими в Україні або планують встановити такі зв’язки, долучитися до ініціативи.

Мерів закликають зв’язатися з українськими партнерами, з’ясувати їхні потреби та залучити до допомоги місцевих жителів, громади, установи, громадські організації й підприємства.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 20 жовтня Угорщина заблокувала подальше просування України та Молдови в переговорах про вступ до ЄС. Угорська сторона не пояснила свого рішення щодо відкриття останніх двох переговорних кластерів.

Також Новини.LIVE писали, що 16 жовтня Володимир Зеленський і Петер Мадяр домовилися відновлювати співпрацю України та Угорщини на різних рівнях. Сторони обговорили, зокрема, європейську інтеграцію України та взаємодію між країнами.