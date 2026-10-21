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Главная Новости дня В Венгрии 11 мэров пообещали помочь Украине подготовиться к зиме

В Венгрии 11 мэров пообещали помочь Украине подготовиться к зиме

Ua ru
21 октября 2026 12:36
21 октября мэры венгерских городов призвали оказать помощь Украине перед наступлением зимы facebook.com/baranyikrisztinapolgarmester
Мэр Будапешта Гергей Карачонь, мэр Ференцвароша Кристина Бараньи и министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези. Фото: facebook.com/baranyikrisztinapolgarmester

Мэры семи венгерских городов и четырёх районов Будапешта призвали поддержать Украину в преддверии суровой зимы. Они обязались помогать украинским городам-побратимам в меру своих возможностей, в частности в подготовке к холодам и обеспечении гуманитарных нужд.

Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте городского совета Будапешта, сообщает Новини.LIVE.

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Кто из венгерских мэров подписал письмо

Открытое письмо подписали главы Сегеда, Секешфегервара, Эрда, Геделле, Годмезевашаргея, Сомбатгея и Будайорша, а также четырех районов Будапешта.

Обращение было обнародовано накануне 70-й годовщины Венгерской революции и освободительной борьбы 1956 года. В нём мэры провели параллель между событиями, которые стали важными для истории Венгрии, и нынешней оборонительной войной Украины против российской агрессии.

"Мы решительно осуждаем тотальную войну, которую ведет российское политическое руководство против Украины и которая длится уже более четырех с половиной лет. Мы осуждаем нарушение территориальной целостности и суверенитета независимого украинского государства, нападения на гражданское население и разрушение городов, жилых домов и жизненно важной инфраструктуры", — говорится в письме.

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Подписанты подчеркнули, что партнерство между городами должно предусматривать не только официальные соглашения, взаимные визиты и совместные мероприятия, но и готовность поддерживать друг друга в сложных обстоятельствах.

"Поэтому мы, подписанты этой декларации, обязуемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для оказания помощи пострадавшим украинским населённым пунктам, в пределах наших возможностей, уделяя особое внимание подготовке к предстоящей зиме и самым насущным гуманитарным потребностям населения", — заявляют мэры.

Они также призвали другие органы местного самоуправления Венгрии, у которых уже есть города-побратимы в Украине или которые планируют установить такие связи, присоединиться к инициативе.

Мэров призывают связаться с украинскими партнерами, выяснить их потребности и привлечь к оказанию помощи местных жителей, общины, учреждения, общественные организации и предприятия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 20 октября Венгрия заблокировала дальнейшее продвижение Украины и Молдовы в переговорах о вступлении в ЕС. Венгерская сторона не объяснила свое решение относительно открытия последних двух переговорных кластеров.

Также Новини.LIVE писали, что 16 октября Владимир Зеленский и Петер Мадьяр договорились возобновить сотрудничество Украины и Венгрии на различных уровнях. Стороны обсудили, в частности, европейскую интеграцию Украины и взаимодействие между странами.

Венгрия Украина помощь война в Украине Будапешт
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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