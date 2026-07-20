В Україні пропонують повністю заборонити полювання — причини

Чоловік на полюванні. Фото: Magnific

UAnimals виступили з ініціативою щодо повної заборони полювання в Україні. У громадській організації вважають, що в умовах повномасштабної війни скорочення чисельності диких тварин становить додаткову загрозу для біорізноманіття країни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько в ефірі День.LIVE.

В Україні хочуь повністю заборонити полювання

Мацько розповіла, що нині неможливо об'єктивно оцінити чисельність популяцій диких тварин через воєнний стан. Значна частина територій залишається замінованою, а активна міграція тварин між регіонами може призводити до подвійного обліку, що унеможливлює ухвалення обґрунтованих рішень щодо регулювання їхньої чисельності.

"Сьогодні тисячі українців та військових рятують тварин від війни, евакуюють їх у важких умовах і полювання заради розваги має неетичний та неповажний вигляд", — сказала активістка.

Вона додала, що застарілі норми, якими прикриваються мисливці, не враховують регіональні особливості (різниця чисельності тварин у горах, степах чи біля населених пунктів).

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Так, в UAnimals закликають відмовитися від застарілого принципу відстрілу на користь гуманних та сучасних методів:

використання фотопасток та інших інструментів для якісного обліку;

боротьба зі сказом через пероральну вакцинацію, а не вбивство тварин;

використання відлякувачів та зонування для обмеження доступу тварин до людських поселень;

залучення до розробки стратегій природоохоронців, науковців та зоозахисників замість інтересів лише мисливців.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у Дніпрі внаслідок ракетної атаки РФ загинув крокодил. Він мешкав в будівлі Навчально-наукового комплексу "Акваріум" Дніпровського національного університету.

А на Рівненщині трапилася ДТП за участі зоозахисників, які перевозили на лікування відомого оленя Бориса. Тварина дивом уникла смерті чи травм, проте перебуває у стані глибокого стресу.