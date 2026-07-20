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Головна Новини дня В UAnimals закликають повністю заборонити полювання в Україні

В UAnimals закликають повністю заборонити полювання в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 10:15
В Україні пропонують повністю заборонити полювання — причини
Чоловік на полюванні. Фото: Magnific

UAnimals виступили з ініціативою щодо повної заборони полювання в Україні. У громадській організації вважають, що в умовах повномасштабної війни скорочення чисельності диких тварин становить додаткову загрозу для біорізноманіття країни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько в ефірі День.LIVE

В Україні хочуь повністю заборонити полювання

Мацько розповіла, що нині неможливо об'єктивно оцінити чисельність популяцій диких тварин через воєнний стан. Значна частина територій залишається замінованою, а активна міграція тварин між регіонами може призводити до подвійного обліку, що унеможливлює ухвалення обґрунтованих рішень щодо регулювання їхньої чисельності.

"Сьогодні тисячі українців та військових рятують тварин від війни, евакуюють їх у важких умовах і полювання заради розваги має неетичний та неповажний вигляд", — сказала активістка. 

Вона додала, що застарілі норми, якими прикриваються мисливці, не враховують регіональні особливості (різниця чисельності тварин у горах, степах чи біля населених пунктів).

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Так, в UAnimals закликають відмовитися від застарілого принципу відстрілу на користь гуманних та сучасних методів:

  • використання фотопасток та інших інструментів для якісного обліку;
  • боротьба зі сказом через пероральну вакцинацію, а не вбивство тварин;
  • використання відлякувачів та зонування для обмеження доступу тварин до людських поселень;
  • залучення до розробки стратегій природоохоронців, науковців та зоозахисників замість інтересів лише мисливців.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у Дніпрі внаслідок ракетної атаки РФ загинув крокодил. Він мешкав в будівлі Навчально-наукового комплексу "Акваріум" Дніпровського національного університету. 

А на Рівненщині трапилася ДТП за участі зоозахисників, які перевозили на лікування відомого оленя Бориса. Тварина дивом уникла смерті чи травм, проте перебуває у стані глибокого стресу.

вбивство тварини війна ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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