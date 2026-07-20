Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В UAnimals призывают полностью запретить охоту в Украине

В UAnimals призывают полностью запретить охоту в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 10:15
В Украине предлагают полностью запретить охоту — причины
Мужчина на охоте. Фото: Magnific

UAnimals выступили с инициативой о полном запрете охоты в Украине. В общественной организации считают, что в условиях полномасштабной войны сокращение численности диких животных представляет дополнительную угрозу для биоразнообразия страны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила руководительница департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько в эфире День.LIVE.

В Украине хотят полностью запретить охоту

Мацько рассказала, что в настоящее время невозможно объективно оценить численность популяций диких животных из-за военного положения. Значительная часть территорий остается заминированной, а активная миграция животных между регионами может приводить к двойному учету, что делает невозможным принятие обоснованных решений по регулированию их численности.

"Сегодня тысячи украинцев и военных спасают животных от войны, эвакуируют их в тяжелых условиях, и охота ради развлечения выглядит неэтично и неуважительно", — сказала активистка.

Она добавила, что устаревшие нормы, которыми прикрываются охотники, не учитывают региональные особенности (разницу в численности животных в горах, степях или вблизи населенных пунктов).

Читайте также:

Так, в UAnimals призывают отказаться от устаревшего принципа отстрела в пользу гуманных и современных методов:

  • использование фотоловушек и других инструментов для качественного учета;
  • борьба с бешенством посредством пероральной вакцинации, а не убийства животных;
  • использование отпугивателей и зонирование для ограничения доступа животных к населенным пунктам;
  • привлечение к разработке стратегий экологов, ученых и зоозащитников вместо учета интересов только охотников.

Как писали Новини.LIVE, недавно в Днепре в результате ракетного удара РФ погиб крокодил. Он обитал в здании Учебно-научного комплекса "Аквариум" Днепровского национального университета.

А в Ровенской области произошло ДТП с участием зоозащитников, которые перевозили на лечение известного оленя Бориса. Животное чудом избежало смерти или травм, однако находится в состоянии глубокого стресса.

убийство животные эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации