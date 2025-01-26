ЦРУ схиляється до версії, що епідемія Covid почалась в лабораторії у Китаї

Ілюстративне фото боротьби з Covid-19. Фото: pexels.com

Новий директор ЦРУ Джон Реткліфф оприлюднив свіжий аналіз агентства, яке має пояснити причини епідемії Covid-19. За часів каденції Джо Байдена в ЦРУ неодноразово заявляли, що не можуть знайти джерел вірусу, але зараз несподівано знайшлась причина.

Про це інформує The New York Times.

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За часів Байдена головною версією походження вірусу вважався ринок у китайському Ухані і меншою мірою була підозра витоку вірусу з місцевої лабораторії. Тепер у ЦРУ віддають перевагу лабораторній теорії.

За словами офіційних осіб, за зміною агентства немає нових розвідувальних даних. Швидше, він базується на тих самих доказах, які пережовував місяцями. Однак, за словами людей, знайомих з роботою агентства, аналіз частково базується на більш детальному розгляді умов у лабораторіях суворого режиму в провінції Ухань перед спалахом пандемії.

Колишні чиновники кажуть, що вони не проти нового вивчення розвідувальних даних про походження Covid адміністрацією Трампа. Сенатор Том Коттон, республіканець від Арканзасу та новий голова Комітету Сенату з розвідки, давно заявляв, що вважає, що пандемія виникла в одній із лабораторій Уханя.

"Тепер найважливіше — змусити Китай заплатити за розв’язування чуми у світі", — сказав Коттон.

Співробітники розвідки, опитані останніми тижнями журналістами, кажуть, що доказ витоку можливо існує в лабораторії в Китаї, принаймні теоретично. Але, за їхніми словами, більш імовірно, що відповіді на питання про походження вірусу будуть отримані завдяки науковому прориву, а не діям розвідки.

Раніше ми писали, що з 1 лютого Дональд Трамп може запровадити нові мита для китайських товарів. Крім того, він висловив погрозу підняти мита для Канади та Мексики.

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно пригрозив Путіну ще більшими санкціями, якщо той не погодиться зупинити війну в Україні.