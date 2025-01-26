ЦРУ склоняется к версии, что эпидемия Covid началась в лаборатории в Китае

Иллюстративное фото борьбы с Covid-19. Фото: pexels.com

Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф обнародовал свежий анализ агентства, который должен объяснить причины эпидемии Covid-19. Во времена каденции Джо Байдена в ЦРУ неоднократно заявляли, что не могут найти источников вируса, но сейчас неожиданно нашлась причина.

Об этом информирует The New York Times.

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Во времена Байдена главной версией происхождения вируса считался рынок в китайском Ухане и в меньшей степени было подозрение утечки вируса из местной лаборатории. Теперь в ЦРУ отдают предпочтение лабораторной теории.

По словам официальных лиц, за изменением агентства нет новых разведывательных данных. Скорее, он базируется на тех же доказательствах, которые пережевывал месяцами. Однако, по словам людей, знакомых с работой агентства, анализ частично базируется на более детальном рассмотрении условий в лабораториях строгого режима в провинции Ухань перед вспышкой пандемии.

Бывшие чиновники говорят, что они не против нового изучения разведывательных данных о происхождении Covid администрацией Трампа. Сенатор Том Коттон, республиканец от Арканзаса и новый председатель Комитета Сената по разведке, давно заявлял, что считает, что пандемия возникла в одной из лабораторий Уханя.

"Теперь самое важное — заставить Китай заплатить за распространение чумы в мире", — сказал Коттон.

Сотрудники разведки, опрошенные в последние недели журналистами, говорят, что доказательство утечки возможно существует в лаборатории в Китае, по крайней мере теоретически. Но, по их словам, более вероятно, что ответы на вопросы о происхождении вируса будут получены благодаря научному прорыву, а не действиям разведки.

Ранее мы писали, что с 1 февраля Дональд Трамп может ввести новые пошлины для китайских товаров. Кроме того, он высказал угрозу поднять пошлины для Канады и Мексики.

Напомним, Дональд Трамп недавно пригрозил Путину еще большими санкциями, если тот не согласится остановить войну в Украине.