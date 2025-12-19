Міністр внутрішньої безпеки США оголосила про призупинення грін-карт

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем та директор Національного центру боротьби з тероризмом Джозеф Кент. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що Сполучені Штати призупиняють видачу грін-карт. За її словами, відповідне рішення було ухвалене після стрілянини, яка сталася в університеті Брауна.

Про це Крісті Ноем заявила в соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

У США призупинять видачу грін-карт через стрілянину у Брауні

Інцидент трапився на території кампусу Brown University у місті Провіденс. За даними місцевої влади, стрілянина сталася в інженерному корпусі університету в день проведення фінальних іспитів. Унаслідок нападу загинули двоє студентів, ще дев’ятеро отримали поранення. Частина постраждалих перебуває у критичному, але стабільному стані.

Стрільцем виявився 48-річний громадянин Португалії Клаудіо Мануель Невеш Валенте. Поліція згодом знайшла його мертвим.

Крісті Ноем повідомила, що Валенте в’їхав до США у 2017 році за програмою DV1 та згодом отримав так звану "грін-карту". Йдеться про диверсифікаційну візову програму, започатковану у 1990-х роках. Вона передбачає надання 50 тисяч імміграційних віз щороку громадянам країн із відносно низьким рівнем імміграції до США.

Заява Крісті Ноем. Фото: скриншот

"У 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після руйнівного наїзду вантажівки на Нью-Йорку терористом ІДІЛ, який в'їхав за програмою DV1, і вбив вісьмох людей. За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що більше жоден американець не постраждає від цієї катастрофічної програми", — йдеться у дописі Крісті Ноем.

Зазвичай отримувачі таких віз визначаються випадковим чином за допомогою лотереї. Щороку в межах цієї програми десятки мільйонів людей подають заявки на участь.

Для отримання диверсифікаційної візи заявники повинні мати щонайменше середню освіту або два роки професійного досвіду, а також пройти перевірку та співбесіду перед отриманням дозволу на в’їзд до США.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп підписав указ про заборону на в'їзд на територію США громадянам іще п'яти країн.

Тим часом США скасували дію санкцій проти компаній, які раніше постачали Росії обладнання оборонного сектору.