Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В США зупиняють видачу грін-карт через стрілянину в університеті

В США зупиняють видачу грін-карт через стрілянину в університеті

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 09:39
Міністр внутрішньої безпеки США оголосила про призупинення грін-карт
Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем та директор Національного центру боротьби з тероризмом Джозеф Кент. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що Сполучені Штати призупиняють видачу грін-карт. За її словами, відповідне рішення було ухвалене після стрілянини, яка сталася в університеті Брауна.

Про це Крісті Ноем заявила в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

У США призупинять видачу грін-карт через стрілянину у Брауні

Інцидент трапився на території кампусу Brown University у місті Провіденс. За даними місцевої влади, стрілянина сталася в інженерному корпусі університету в день проведення фінальних іспитів. Унаслідок нападу загинули двоє студентів, ще дев’ятеро отримали поранення. Частина постраждалих перебуває у критичному, але стабільному стані.

Стрільцем виявився 48-річний громадянин Португалії Клаудіо Мануель Невеш Валенте. Поліція згодом знайшла його мертвим.

Крісті Ноем повідомила, що Валенте в’їхав до США у 2017 році за програмою DV1 та згодом отримав так звану "грін-карту". Йдеться про диверсифікаційну візову програму, започатковану у 1990-х роках. Вона передбачає надання 50 тисяч імміграційних віз щороку громадянам країн із відносно низьким рівнем імміграції до США.

null
Заява Крісті Ноем. Фото: скриншот

"У 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після руйнівного наїзду вантажівки на Нью-Йорку терористом ІДІЛ, який в'їхав за програмою DV1, і вбив вісьмох людей. За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що більше жоден американець не постраждає від цієї катастрофічної програми", — йдеться у дописі Крісті Ноем.

Зазвичай отримувачі таких віз визначаються випадковим чином за допомогою лотереї. Щороку в межах цієї програми десятки мільйонів людей подають заявки на участь.

Для отримання диверсифікаційної візи заявники повинні мати щонайменше середню освіту або два роки професійного досвіду, а також пройти перевірку та співбесіду перед отриманням дозволу на в’їзд до США.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп підписав указ про заборону на в'їзд на територію США громадянам іще п'яти країн. 

Тим часом США скасували дію санкцій проти компаній, які раніше постачали Росії обладнання оборонного сектору.

США Дональд Трамп стрілянина Зелена карта еміграція
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації