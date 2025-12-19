Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США остановят выдачу грин-карт из-за стрельбы в университете

В США остановят выдачу грин-карт из-за стрельбы в университете

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 09:39
Министр внутренней безопасности США объявила о приостановлении грин-карт
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм и директор Национального центра борьбы с терроризмом Джозеф Кент. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу грин-карт. По ее словам, соответствующее решение было принято после стрельбы, которая произошла в университете Брауна.

Об этом Кристи Ноэм заявила в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

В США приостановят выдачу грин-карт из-за стрельбы в Брауне

Инцидент произошел на территории кампуса Brown University в городе Провиденс. По данным местных властей, стрельба произошла в инженерном корпусе университета в день проведения финальных экзаменов. В результате нападения погибли двое студентов, еще девять получили ранения. Часть пострадавших находится в критическом, но стабильном состоянии.

Стрелком оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Мануэль Невеш Валенте. Полиция впоследствии нашла его мертвым.

Кристи Ноэм сообщила, что Валенте въехал в США в 2017 году по программе DV1 и впоследствии получил так называемую "грин-карту". Речь идет о диверсификационной визовой программе, основанной в 1990-х годах. Она предусматривает предоставление 50 тысяч иммиграционных виз ежегодно гражданам стран с относительно низким уровнем иммиграции в США.

null
Заявление Кристи Ноэм. Фото: скриншот

"В 2017 году президент Трамп боролся за прекращение этой программы после разрушительного наезда грузовика на Нью-Йорке террористом ИГИЛ, который въехал по программе DV1, и убил восемь человек. По указанию президента Трампа я немедленно приказываю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что больше ни один американец не пострадает от этой катастрофической программы", — говорится в заметке Кристи Ноэм.

Обычно получатели таких виз определяются случайным образом с помощью лотереи. Ежегодно в рамках этой программы десятки миллионов людей подают заявки на участие.

Для получения диверсификационной визы заявители должны иметь как минимум среднее образование или два года профессионального опыта, а также пройти проверку и собеседование перед получением разрешения на въезд в США.

Напомним, недавно Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на территорию США гражданам еще пяти стран.

Тем временем США отменили действие санкций против компаний, которые ранее поставляли России оборудование оборонного сектора.

США Дональд Трамп стрельба Зеленая карта эмиграция
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации