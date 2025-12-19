Министр внутренней безопасности США объявила о приостановлении грин-карт

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм и директор Национального центра борьбы с терроризмом Джозеф Кент. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу грин-карт. По ее словам, соответствующее решение было принято после стрельбы, которая произошла в университете Брауна.

Об этом Кристи Ноэм заявила в соцсети X.

Инцидент произошел на территории кампуса Brown University в городе Провиденс. По данным местных властей, стрельба произошла в инженерном корпусе университета в день проведения финальных экзаменов. В результате нападения погибли двое студентов, еще девять получили ранения. Часть пострадавших находится в критическом, но стабильном состоянии.

Стрелком оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Мануэль Невеш Валенте. Полиция впоследствии нашла его мертвым.

Кристи Ноэм сообщила, что Валенте въехал в США в 2017 году по программе DV1 и впоследствии получил так называемую "грин-карту". Речь идет о диверсификационной визовой программе, основанной в 1990-х годах. Она предусматривает предоставление 50 тысяч иммиграционных виз ежегодно гражданам стран с относительно низким уровнем иммиграции в США.

Заявление Кристи Ноэм. Фото: скриншот

"В 2017 году президент Трамп боролся за прекращение этой программы после разрушительного наезда грузовика на Нью-Йорке террористом ИГИЛ, который въехал по программе DV1, и убил восемь человек. По указанию президента Трампа я немедленно приказываю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что больше ни один американец не пострадает от этой катастрофической программы", — говорится в заметке Кристи Ноэм.

Обычно получатели таких виз определяются случайным образом с помощью лотереи. Ежегодно в рамках этой программы десятки миллионов людей подают заявки на участие.

Для получения диверсификационной визы заявители должны иметь как минимум среднее образование или два года профессионального опыта, а также пройти проверку и собеседование перед получением разрешения на въезд в США.

Напомним, недавно Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на территорию США гражданам еще пяти стран.

Тем временем США отменили действие санкций против компаний, которые ранее поставляли России оборудование оборонного сектора.