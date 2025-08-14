Рубіо зробив заяву щодо гарантій безпеки для України

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо визнав необхідність обговорення гарантій безпеки під час переговорів про закінчення війни в Україні. Крім того, посадовець вважає, що також потрібно обговорити територіальні суперечки та претензії.

Про це інформує The Telegraph.

Реклама

Читайте також:

Рубіо про гарантії безпеки для України

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що під час переговорів щодо припинення вогню в Україні необхідно буде обговорити гарантії безпеки.

"Ми всі визнаємо, що доведеться обговорити гарантії безпеки", — сказав Рубіо.

Крім того, він додав, що також необхідно буде обговорити "територіальні суперечки та претензії".

Нещодавно Рубіо заявив, що зустріч Трампа з Путіним матиме ознайомчий характер, під час якої лідер США має намір дати власну оцінку ситуації, дивлячись російському диктатору в очі.

Держсекретар пояснив, що президент США під час телефонних розмов із Путіним не досяг бажаного результату. Саме з цієї причини, як стверджує Рубіо, Трамп вирішив особисто зустрітися з главою Кремля.

Раніше ми інформували, о котрій годині розпочнуться перемовини Трампа та Путіна на Алясці.

Також ми повідомляли, що 14 серпня російський спеціальний борт вилетів із Москви до Анкориджа (Аляска), де 15 серпня відбудеться зустріч Трампа та Путіна.