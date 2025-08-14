Видео
В США сделали заявление по гарантии безопасности для Украины

В США сделали заявление по гарантии безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 17:48
Рубио сделал заявление касательно гарантий безопасности для Украины
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио признал необходимость обсуждения гарантий безопасности во время переговоров об окончании войны в Украине. Кроме того, чиновник считает, что также нужно обсудить территориальные споры и претензии.

Об этом информирует The Telegraph.

Рубио о гарантиях безопасности для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что во время переговоров о прекращении огня в Украине необходимо будет обсудить гарантии безопасности.

"Мы все признаем, что придется обсудить гарантии безопасности", — сказал Рубио.

Кроме того, он добавил, что также необходимо будет обсудить "территориальные споры и претензии".

Недавно Рубио заявил, что встреча Трампа с Путиным будет носить ознакомительный характер, во время которой лидер США намерен дать собственную оценку ситуации, глядя российскому диктатору в глаза.

Госсекретарь объяснил, что президент США во время телефонных разговоров с Путиным не достиг желаемого результата. Именно по этой причине, как утверждает Рубио, Трамп решил лично встретиться с главой Кремля.

Ранее мы информировали, во сколько начнутся переговоры Трампа и Путина на Аляске.

Также мы сообщали, что 14 августа российский специальный борт вылетел из Москвы в Анкоридж (Аляска), где 15 августа состоится встреча Трампа и Путина.

США Украина война в Украине мирные переговоры Марко Рубио
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
