Рубио сделал заявление касательно гарантий безопасности для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио признал необходимость обсуждения гарантий безопасности во время переговоров об окончании войны в Украине. Кроме того, чиновник считает, что также нужно обсудить территориальные споры и претензии.

Об этом информирует The Telegraph.

Рубио о гарантиях безопасности для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что во время переговоров о прекращении огня в Украине необходимо будет обсудить гарантии безопасности.

"Мы все признаем, что придется обсудить гарантии безопасности", — сказал Рубио.

Кроме того, он добавил, что также необходимо будет обсудить "территориальные споры и претензии".

Недавно Рубио заявил, что встреча Трампа с Путиным будет носить ознакомительный характер, во время которой лидер США намерен дать собственную оценку ситуации, глядя российскому диктатору в глаза.

Госсекретарь объяснил, что президент США во время телефонных разговоров с Путиным не достиг желаемого результата. Именно по этой причине, как утверждает Рубио, Трамп решил лично встретиться с главой Кремля.

