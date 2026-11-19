Компанія Palantir Technologies. Фото: Getty Images

У США перед судом постане заарештований у жовтні громадянин Росії Ігор Д'ю, якому федеральне велике журі присяжних інкримінує шпигунство та шахрайство з документами. За сукупністю обвинувачень фігуранту, який нині перебуває під федеральною вартою без підтвердженого адвоката, загрожує до 21 року позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Reuters та Bloomberg.

Реклама

Росіянина викрили на шпигунстві за компанією Palantir

Під час обшуків агенти ФБР вилучили в росіянина фальшивий паспорт США, російські паспорти, приблизно 18 000 доларів готівкою та 10 рукописних адрес, щонайменше п'ять із яких належали працівникам атакованої компанії. За версією Міністерства юстиції США, Д'ю діяв спільно з російськими співучасниками. Вони тримали зв'язок через зашифрований месенджер, постачали йому гроші й техніку.

Чому ціллю стала компанія Palantir

Офіційно в релізах і документах Мін'юсту об'єкт фігурує як технологічна й оборонна фірма Кремнієвої долини, однак знайомі зі справою джерела та видання Bloomberg ідентифікували її як Palantir Technologies Inc.

Компанія базується у Флориді, має великий офіс у каліфорнійському Пало-Альто, тісно співпрацює з урядом США та розгорнула в Україні софт для виявлення цілей РФ, управління бойовими операціями й розслідування воєнних злочинів. Окрім того, її гендиректор Алекс Карп відкрито підтримав Київ.

Читайте також:

"Звинувачення у цій справі описують державну операцію з метою переслідування та переслідування співробітників американської технологічної та оборонної компанії через допомогу, яку ця компанія надає Україні у війні з Росією", — наголосив головний федеральний прокурор у Сан-Франциско Крейг Міссакян.

До Сполучених Штатів Д'ю дістався у липні через техасько-мексиканський кордон, а вже в серпні шукав в інтернеті контакти й адреси персоналу. За вказівкою кураторів він встановив свій комп'ютер біля офісів у Пало-Альто для перехоплення даних і фотографував екрани ноутбуків працівників у сусідній кав'ярні.

На початку вересня росіянин поспіль вистежував двох співробітників на виході з офісу, причому одну жінку переслідував майже 50 км, доки вона не звернулася до поліції, після чого на його слід вийшли правоохоронці.

У посольстві РФ у Вашингтоні та в самій Palantir не надали оперативних коментарів. Журналісти зазначають, що викриття шпигуна збіглося у часі з посиленими перевірками безпеки в техсекторі США після відставки гендиректора Nvidia Дженсена Хуана на тлі позашлюбних зв'язків, зокрема з жінкою, яку підозрюють у роботі на розвідку Китаю.

Новини.LIVE повідомляли, що в США розгорівся гучний скандал навколо очільника техногіганта Nvidia Дженсена Хуанга через його особисті стосунки з колишньою керівницею сінгапурської фірми Megaspeed Еліс Хуанг. За даними американської розвідки, жінку міг завербувати Пекін, щоб отримати секретну інформацію про американські ШІ-чипи та допомогти Китаю обійти експортні заборони США.

Водночас у Європі викрили канал постачання вже для російського оборонного сектору. На початку місяця польські правоохоронці затримали групу із шістьох людей — п'ятьох громадян Польщі та 37-річну росіянку. Їх підозрюють у роботі на спецслужби РФ і таємному переправленні до Росії матеріалів, необхідних для випуску зброї та боєприпасів.