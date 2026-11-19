Компания Palantir Technologies. Фото: Getty Images

В США предстанет перед судом арестованный в октябре гражданин России Игорь Дью, которому федеральное большое жюри присяжных вменяет в вину шпионаж и мошенничество с документами. По совокупности обвинений фигуранту, который в настоящее время находится под федеральным арестом без назначенного адвоката, грозит до 21 года лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Reuters и Bloomberg.

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Россиянина уличили в шпионаже в пользу компании Palantir

В ходе обысков агенты ФБР изъяли у россиянина поддельный паспорт США, российские паспорта, примерно 18 000 долларов наличными и 10 рукописных адресов, по меньшей мере пять из которых принадлежали сотрудникам атакованной компании. По версии Министерства юстиции США, Дью действовал совместно с российскими сообщниками. Они поддерживали связь через зашифрованный мессенджер, поставляли ему деньги и технику.

Почему целью стала компания Palantir

Официально в пресс-релизах и документах Минюста объект фигурирует как технологическая и оборонная компания Кремниевой долины, однако знакомые с делом источники и издание Bloomberg идентифицировали её как Palantir Technologies Inc.

Компания базируется во Флориде, имеет большой офис в калифорнийском Пало-Альто, тесно сотрудничает с правительством США и развернула в Украине программное обеспечение для выявления целей РФ, управления боевыми операциями и расследования военных преступлений. Кроме того, её генеральный директор Алекс Карп открыто поддержал Киев.

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"Обвинения по этому делу описывают государственную операцию, направленную на преследование и преследование сотрудников американской технологической и оборонной компании из-за помощи, которую эта компания оказывает Украине в войне с Россией", — подчеркнул главный федеральный прокурор в Сан-Франциско Крейг Миссакян.

В Соединённые Штаты Дью попал в июле через техасско-мексиканскую границу, а уже в августе искал в интернете контакты и адреса сотрудников. По указанию кураторов он установил свой компьютер возле офисов в Пало-Альто для перехвата данных и фотографировал экраны ноутбуков сотрудников в соседнем кафе.

В начале сентября россиянин подряд выследил двух сотрудников на выходе из офиса, причем одну женщину преследовал почти 50 км, пока она не обратилась в полицию, после чего на его след вышли правоохранители.

В посольстве РФ в Вашингтоне и в самой компании Palantir не предоставили оперативных комментариев. Журналисты отмечают, что разоблачение шпиона совпало по времени с усиленными проверками безопасности в технологическом секторе США после отставки генерального директора Nvidia Дженсена Хуана на фоне внебрачных связей, в частности с женщиной, которую подозревают в работе на разведку Китая.

Новини.LIVE сообщали, что в США разгорелся громкий скандал вокруг главы техногиганта Nvidia Дженсена Хуана из-за его личных отношений с бывшей руководительницей сингапурской фирмы Megaspeed Элис Хуанг. По данным американской разведки, женщину мог завербовать Пекин, чтобы получить секретную информацию об американских ИИ-чипах и помочь Китаю обойти экспортные запреты США.

В то же время в Европе раскрыли канал поставок уже для российского оборонного сектора. В начале месяца польские правоохранители задержали группу из шести человек — пятерых граждан Польши и 37-летнюю россиянку. Их подозревают в работе на спецслужбы РФ и тайной переправке в Россию материалов, необходимых для производства оружия и боеприпасов.