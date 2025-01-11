США продовжили статус TPS для українців до 2026 року

Акція на підтримку України у Нью-Йорку. Фото: Львівська політехніка

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про продовження статусу тимчасового захисту (Temporary Protected Status, TPS) для громадян України на 18 місяців. Це рішення, ухвалене через тривалу збройну агресію Росії, дозволить українцям, які прибули до США до 16 серпня 2023 року як біженці зберігати свій статус та дозвіл на працевлаштування після проходження необхідних перевірок.

Про це повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки США.

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У пресслужбі зазначили, що рішення про продовження TPS до 19 жовтня 2026 року ухвалене через небезпечні умови в Україні: військові дії, масові жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури та гуманітарну кризу. Ці фактори унеможливлюють безпечне повернення громадян України додому.

Скільки українців в США мають статус TPS

TPS охоплює близько 103 700 осіб, які раніше зареєструвалися для участі в програмі. Це громадяни України або особи без громадянства, які востаннє проживали в Україні й перебувають у США безперервно з 16 серпня 2023 року.

Під час первинного подання заяви та перереєстрації кожен учасник проходить сувору перевірку на предмет загрози національній і громадській безпеці. Проте, особи, які були засуджені за злочини або правопорушення, не мають права на участь у програмі.

Міністерство внутрішньої безпеки автоматично продовжує на 12 місяців термін дії дозволів на працевлаштування (EAD), виданих у межах TPS для України. Імміграційна служба США також продовжуватиме обробляти незавершені заяви й видаватиме нові документи відповідно до продовженого терміну.

Нагадаємо, у Чехії виникли труднощі з можливістю подовження терміну тимчасового захисту для українців.

Тим часом словацький прем'єр Роберт Фіцо погрожував скоротити допомогу біженцям з України, як відповідь на зупинку транзиту газу з Росії.

Також стало відомо, які зміни відбудуться у 2025 році для українських біженців у кількох країнах Європейського союзу.